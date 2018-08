CinÃ©ma : Le film En Eaux troubles en tÃªte du box-office nord-amÃ©ricain

Le film En eaux troubles, l'histoire de la découverte d'un requin préhistorique de 23 mètres de longueur, a rapidement pris la tête du box-office nord-américain ce week-end, selon les chiffres définitifs publiés lundi dernier par la société Exhibitor Relations.

Le film de monstre, dans lequel Jason Statham joue un ancien plongeur poussé à sortir de son isolement volontaire par des océanographes chinois, a récolté 44,4 millions de dollars.

Paul Dergarabedian, expert de la société ComScore, a constaté un début "plus important que prévu" au Canada et aux Etats-Unis, avec une recette "impressionnante". Selon lui, au niveau mondial, le film a engrangé 141,3 millions de dollars. La deuxième place est allée à Mission Impossible : Fallout, avec l'infatigable Tom Cruise, alias Ethan Hunt, et ses 19,3 millions de dollars du week-end (161,3 millions en trois semaines). Selon M. Dergarabedian, il a gagné 437,6 millions dans le monde entier.

Troisième, avec 13 millions de dollars, "Jean-Christophe & Winnie", adaptation de Disney en prises de vue réelles des aventures de Winnie l'ourson.

Il a récolté 50,5 millions depuis sa sortie il y a deux semaines.

Le film d'horreur Slender Man, réalisé par le Franco-Américain Sylvain White, entre directement en quatrième place, avec 11,3 millions.

En cinquième position, une autre sortie du week-end : le film-pamphlet de Spike Lee BlacKkKlansman empoche 10,8 millions de dollars (il est inspiré d'une histoire vraie.)