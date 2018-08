Les soirÃ©es Casif by lâ€™ONCI : Noureddine Allane enflamme le public

La soirée du lundi au mardi dernier a été un carrefour des genres musicaux et ce, au théâtre en plein air du Casif, une soirée organisée par l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) qui a choisi pas moins de quatre têtes d’affiche pour son animation.

Il s’agit de Noureddine Allane dans le style néo-chaâbi, Selya dans les chansons modernes, Mahdi Kebas et le groupe de rap Kalama groupe. Ces artistes ont mis une ambiance infernale à l’honneur de l’assistance venue, jeunes et moins jeunes, en famille et entre amis, comme à l’accoutumée pour ces veillées organisées par l’ONCI et ce, dans son programme très varié tracé pour cette saison estivale. Ces soirées extérieures, dont l’accès est symbolique, organisées par le pionnier national des événementiels ont été, au fil des ans, adoptées par les estivants qui se déplacent en masse et en famille. Un coup d’accélérateur au niveau de la fréquentation a été observé cette année sur ce lieu unique et convivial, le «Casif». Il n’a pas désempli de l’été ! Le même timing est respecté faisant ainsi parler de ses activités dans les différentes régions. Ouvrant le bal de la soirée, le jeune Mahdi Kebas, venu de la capitale des Monts des Aurès, a enchanté le public avec quelques chansons. Cet interprète issu de la saison 2 de "Alhan wa chabab" a su séduire l’assistance avec son dynamisme et sa voix fraîche. Il a entamé son programme avec le titre Mazal Mazal de feu Cheb Akil, pour enchaîner avec El Bayda mon amour du regretté Cheb Hasni, et J’espère de Cheb Wahid ainsi que d’autres titres sollicités par le public tel que Khatira Khatira de Cheb Houssem pour finir avec un istikhbar moghrabi. Lui succédant Sylia, qui a disparu depuis quelques années de la scène artistique, a interprété quelques chanson de son riche répertoire. Connue pour son style sentimental, elle a fredonné Omri twalilha we tasmah fya, Omri dire fya confiance, Ana alah hakda yasrali, El hanaya, Yedji nhar we nensak. Sur un autre registre, Nourredine Allan, chaleureusement accueilli par les présents du Casif, a tout d’abord annoncé la couleur, en interprétant plusieurs chansons de style néo-chaàbi. Avec sa voix distinguée il a entamé par un istikhbar (introduction poétique sans musique) pour la chanson El maqnin ezzine du regretté Cheikh el Badji, pour enchaîner ensuite avec le titre de la célèbre chanson Allô, allô du regretté El Hachemi Guerouabi. Pour interpréter entre autres Yamna, une de ses merveilles, et continuer avec Ya lyam, Allah ykhalik ya ma, Mami choufi l’halti. L’artiste a glissé l’assistance dans une osmose parfaite l’incitant, ainsi, à envahir la piste de danse et se déhancher en Heddi (danse populaire algéroise), notamment avec les thématiques de ses chansons qui évoquent l’amour, la vie et le partage. Le nombreux public a applaudi simultanément aux rythmes de ses musiciens virtuoses, a chanté avec Noureddine qui a fait sensation dans une ambiance de fête en interprétant d’autres chansons du répertoire algérois souvent chantées dans les fêtes de mariage, ce qui a fait énormément plaisir à la gent féminine présente en force pendant cette soirée. Cette soirée a été, par ailleurs, clôturée avec le style Rap avec le passage du groupe Kalama Clan et le Dj Dady qui ont interprété des titres de leur album à l’exemple de Le bloc, La vida, Monami, B’éid âal monde. Il y a lieu de souligner que depuis le lancement de son programme au début de la saison estivale, depuis des années même, l’ONCI a su drainer les adorateurs de cette station côtière. Ayant eu le choix entre balades au port du complexe touristique de Sidi Fredj et les soirées animées au rythme des différentes musiques les habitués de théâtres en plein air du Casif ont été enchantés par les soirées animées par la pléiade d’artistes venus d’ici et d’ailleurs qui a enflammé la piste de danse, créant ainsi un climat de gaieté et de convivialité au milieu d’un public composé de familles et de jeunes qui se sont bousculés à l’entrée pour assister à des soirées semblables à des fêtes de mariage traditionnel.

Ces soirées étaient également une occasion pour certains artistes locaux de renouer avec la scène artistique.

Les estivants en séjour dans cette station balnéaire tout comme les habitants ont eu également le droit de découvrir les fabuleuses soirées de la musique chaâbi qui ont illuminé les différentes régions côtières, et les chanteurs qui se sont relayés durant plusieurs jours au niveau du Casif.

Ces artistes ont été chaleureusement accueillis, salués et fortement applaudis par un public venu nombreux pour se déhancher sur les rythmes des mélodies.

Sihem Oubraham