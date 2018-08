Grand angle : Remake

Le navire Aquarius recherchait, hier, un port d'accueil en Méditerranée, avec 141 migrants à bord. Ce n’est pas nouveau. Il y a deux mois, il était dans la même situation. Sa quête d’un port d’accueil, rejetée par des pays de l’Union a même été à l’origine d’une crise diplomatique. Et cette fois aussi, l’Aquarius risque d’en susciter une nouvelle. Et pour cause, il est dans une situation similaire, les cinéastes diraient un «remake», à celle vécue il y a 60 jours. Car de nouveau les pays de l’UE se rejettent la balle et le «devoir» d’accueillir les migrants secourus au large de la Libye, dont une moitié de mineurs et plus d'un tiers de femmes, essentiellement originaires de Somalie et d'Erythrée. L’Espagne avance l’argument qu’au mois de juin, c’est elle qui a fini par permettre au navire d’accoster à Valence et que cette fois-ci «il n’est pas le port le plus proche». Par conséquent les Espagnols estiment être dans leur droit en demandant aux autres pays membres de faire l’effort d’accueillir cette nouvelle vague de migrants, assumant ainsi leurs responsabilités. Mais il se trouve que les autres Etats, ­—Malte, Italie, France— soutiennent la même chose. Pendant ce temps l’Aquarius est en errance sur les eaux internationales et la dimension humanitaire qui doit prévaloir en pareille circonstance est malmenée et foulée aux pieds. En fait, l’Europe est aujourd’hui dans l’incapacité d’apporter une réponse claire à la question des flux migratoires. Les nombreuses tentatives se sont toutes heurtées à l’intransigeance de certains pays et du coup aucune solution pérenne n’a pu être trouvée. Lors du mi-sommet européen convoqué fin juin les Etats membres n’ont pas pu parvenir à un compromis. Et parce que le droit international et européen interdit aux bateaux européens de ramener des migrants sur les côtes nord-africaines car cela s’apparente à du refoulement d’une part, et que le régime de Dublin prévoit que la responsabilité de l’examen d’une demande d’asile relève en tout premier lieu de l’Etat membre de première entrée d’autre part, ce qui fait peser la charge sur certains, des pays des membres de l’UE souhaiteraient transférer à des pays tiers les procédures d’examen. En fait, il s’agit d’externaliser la demande d’asile. L’idée progresse depuis une quinzaine d’années. D’où le forcing européen exercé sur les pays du Maghreb en vue d’installer sur leur sol des centres de rétention. Une proposition rejetée par l’Algérie.

Nadia K.