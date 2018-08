PrÃ©sidentielle au Mali : Lâ€™UE, lâ€™UA et ONU soulignent le bon dÃ©roulement du scrutin

Les Nations unies (ONU), l’Union européenne (UE) et l’Union africaine (UA) ont assuré hier que le second tour de l’élection présidentielle au Mali s’est déroulé dans de «meilleures conditions sécuritaires» qu’au premier, rejetant totalement l’existence de cas de «fraudes» comme le soutient le chef de file de l’opposition Soumaïla Cissé qui a déclaré rejeter d’avance les résultats de ce scrutin. La mission de l’Union européenne qui a dépêché ses observateurs à travers tout le territoire malien a souligné, hier, n’avoir constaté aucune «fraude électorale». Elle a appelé au «calme et à la patience», notamment après le rejet à l’avance par l’opposition des résultats de la présidentielle, prétextant des «cas de fraudes». «Nos observateurs n’ont pas observé de fraudes mais des problèmes d’irrégularités procédurales», comme «deux cas de procès-verbaux présignés et préremplis» avant la fin du scrutin, a ajouté de son côté, la cheffe de la mission d’observation européenne, Cécile Kyenge. La cheffe de la mission de l’UE a souligné les «améliorations» apportées par les autorités dans l’organisation du scrutin, tout en réitérant «ses appels à la transparence pour la publication dès que possible de la liste détaillée des bureaux de vote fermés dimanche et l’intégralité des résultats provisoires, bureau par bureau». «Il n’appartient pas à la mission d’observation électorale de juger si les élections sont crédibles», a relevé toutefois M. Kyenge. De leurs côtés, les observateurs de l’Union africaine ont souligné n’avoir pas enregistré des «fraudes électorales» alléguées par l’opposition et rejetées en bloc par le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta qui accuse le camp adverse de «mise en scène». «A ce stade, la mission de l’UA ne détient aucun élément tangible démontrant de quelconques irrégularités», a-t-elle déclaré lundi, jugeant que «cette élection s’est déroulée dans des conditions acceptables». Pour sa part, le secrétaire général des Nations unies a appelé hier «toutes les parties maliennes à conserver le calme jusqu’à la conclusion du processus électoral, en évitant les rhétoriques incendiaires». Antonio Guterres a exhorté «les candidats à faire preuve de mesure» dans l’attente des résultats officiels qui seront proclamés sous peu par les instances habilitées. Le second tour de l’élection présidentielle au Mali s’était déroulé dimanche dernier dans un climat plus apaisé que le premier, selon les médias maliens. Seuls 490 bureaux de vote sur 23.000 prévus n’ont pu ouvrir, soit moitié moins que le 29 juillet, a affirmé le ministre de la Sécurité, Salif Traoré. Ce «succès» est dû, selon lui, à la «montée en puissance de l’armée malienne qui avait déployé 36.000 hommes, 6.000 de plus qu’au premier tour». Le gouvernement a indiqué que la grande majorité des bureaux fermés (440 sur 490) étaient dans la région de Mopti (centre), en proie à des violences. Les résultats provisoires du second tour de cette élection devraient être annoncés aujourd’hui, selon une source officielle malienne. L’équipe de campagne du président sortant devait s’exprimer, hier soir, sur «les tendances qui se confirment» de cette élection, a indiqué une source dans l’entourage présidentiel, précisant que M. Keïta, considéré comme le grand favori, prendra la parole jeudi. Le futur président malien entrera en fonctions le 4 septembre prochain avec la mission, notamment, de poursuivre l’application de l’accord de paix conclu en 2015 à Alger.