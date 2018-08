Basket-ball / Division Nationale 1 (messieurs) : La premiÃ¨re journÃ©e fixÃ©e au 28 septembre

La première journée du Championnat d'Algérie de basket-ball 2018-2019, Division Nationale 1 (messieurs), se jouera le vendredi 28 septembre, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FABB).

Pour cette nouvelle saison la Nationale 1 sera composée de 16 équipes à savoir : le CRB Dar Beida, le RC Constantine, le GS Pétroliers (tenant du titre), l'IRB Bordj Bou Arreridj, le NA Hussein-Dey, le NB Staouéli, l'O. Batna, l'OMS Miliana, le PS El Eulma, l'USM Blida, le WO Boufarik, l'US Sétif, l'OS Bordj Bou Arreridj, l'USM Alger et les deux nouveaux promus CB Rouiba et l'AB Skikda. Pour les dames, le Championnat national reprendra ses droits le 12 octobre, ajoute la FABB, précisant que la période des mutations pour les championnats de division nationale (messieurs et dames) est fixée du 20 août au 20 septembre.