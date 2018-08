Handball/ Mondial-2018 (U-18) : La Tunisie s'incline devant l'Espagne 22-29

La sélection féminine tunisienne cadettes de handball (U-18) s'est inclinée devant son homologue espagnole 22-29 en clôture du premier tour du Mondial-2018 (filles/Groupe D), organisé à Kielce en Pologne. Le sept tunisien avait déjà assuré sa qualification au tour principal, pour la première fois de histoire, à l'issue de la 4e journée qui l'a vu s'imposer devant le Monténégro 31-27. Lors des trois premières journées, la sélection tunisienne a concédé deux défaites devant la Corée du Sud (27-45) et la France (12-27) et remporté une victoire face au Kazakhstan (36-26). Les trois autres qualifiées sont la Corée du Sud, la France et l'Espagne.