Ligue1 1re journÃ©e (match dÃ©calÃ©), MC Alger 1 - Paradou AC 1 : Equitable

Le premier derby de la capital s'est soldé par un nul, lundi soir, au stade du 5 jJuillet. Le Mouloudia d'Alger et le Paradou Athlétic Club se sont séparés sur le score de parité de 1 partout.

Un résultat logique au vu de la prestation des deux teams, visiblement pas encore au point. C'est en seconde période que cette confrontation a connu ses moments forts. Durant le premier half, les formations ont surtout joué la prudence. Optant pour des schéma similaires (4-5-1), avec un bloc relativement médian et un échelonnement identique (4-2-3-1), les deux adversaires ont surtout passé leur temps à s'observer, sans prendre le moindre risque. A l'exception de quelques occasions timides de part et d'autre, le public présent au temple du football national n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. 25', Nekkache, qui à l'occasion a repris la compétition, ouvre les hostilité, en alertant le portier. Néanmoins sa balle est venu mourir dans le petit filet extérieur des bois gardés par Moussaoui. Loucif réplique à la demi heure de jeu. Seule face à Chaâl, il manque un belle opportunité d'ouvrir la marque. Sa balle é été déviée en corner par le gardien du MCA. De retour des vestiaires, les protégés de Casoni, avec un bloc un peu plus avancé, ont tenté tant bien que mal de prendre l'initiative du jeu à leur compte, face à une équipe Paciste assez bien organisée sur le terrain, se distinguant par un jeu varié et une fluidité dans la transmission de la balle. En prenant de plus en plus de risque et en se découvrant, les pour camarades de la nouvelle recrue Haddouche se sont exposés aux contres rapides de leurs adversaires du jour.

Sur une attaque directe, Naidji parvient à prendre de travers la défense du Mouloudia pour tromper en toute quiétude Chaâl. Lancé par son gardien, il profite de la mésentente de la charnière centrale du MCA pour ouvrir la marque (64'). Le mouloudia tente le tout pour le tout, en prenant encore plus de risque, pour tenter de revenir à la marque. 80, Derrardja remet les peux équipes à égalité, en transformant le penalty accordé par l'arbitre de la rencontre Bekouassa, suite à une faute sur Nekkache dans la surface. Un nul équitable au vu de la physionomie de la rencontre. " On voulait débuter le championnat par une victoire. Cela ne s'est pas fait, dans cette partie ou nous avons eu affaire à une bonne équipe du PAC. Il faut dire que la programmation de ce derby qui intervient 24h seulement après un long et épuisant voyage ne nous a pas permis de bien se préparer. On a donc surtout essayer de gérer les débats. Le résultat est logique en quelque sorte, même si on avait la possibilité de rajouter un second but.

Malheureusement nous avons, une fois de plus, manqué d'efficacité sur le plan offensif." A déclaré le technicien Français du doyen Bernard Casoni. De son coté le coach Portugais du PAC s'est montré satisfait de l'issue de cette confrontation. " C'est un bon point pris face à une formation beaucoup plus avancé que nous au niveau de la préparation et qui a plusieurs matchs officiels dans les jambes. Je pense que nous avons bien su gérer cette rencontre, même si on manquait de rythme. Bien que nous sommes passés à coté d'une victoire, je reste satisfait du résultat." A indiqué pour sa part Alexandre Chalo.

Rédha M.