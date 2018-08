Dans la lucarne : La fermetÃ© de la LFP

Nos clubs, faut-il le répéter, se sont habitués au laxisme de la LFP. Elle ne prenait pas de sanctions ou plutôt elle n’était pas trop regardante sur les clubs qui n’étaient pas à jour avec leur trésorerie. C’est vrai que la saison écoulée deux clubs de l’Ouest du pays, Relizane et Bel Abbès, ont été sanctionnés et ce, bien que beaucoup de clubs étaient dans la même situation qu’eux. On ne dit pas qu’il y a eu «deux poids, deux mesures», mais…

Cette fois-ci, avec le nouveau président de Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, donne déjà l’impression de vouloir se montrer plus intransigeant que son prédécesseur. Et là, il compte agir sans aucune complaisance. C'est-à-dire que tous les clubs seront mis sur le même pied d’égalité sans aucun favoritisme d’aucune sorte. Il est clair que cette saison 2018/2019 coïncide avec le déroulement de la CAN 2019 prévue au Cameroun juin/juillet. Par conséquent, il faudra terminer le championnat national un peu plus tôt afin de laisser le temps nécessaire pour la bonne préparation de l’EN de football de l’entraîneur Belmadi. De plus, officiellement, la fin du présent exercice est fixée au 05 mai 2019. Par conséquent, il faudra assurer un très bon déroulement du présent exercice tout en prenant en ligne de compte les clubs qui participent aux compétitions africaines et arabes. En clair, il faudra respecter le calendrier des compétitions dans les deux paliers. A priori, ce ne sera pas du gâteau, eu égard au nombre de clubs concernés par les compétitions africaines et arabes. Toutefois, on peut se fier aux propos du président de la LFP, Abdelkrim Medouar, qui avait affirmé «que les clubs qui y participent doivent prendre leurs responsabilités». Autrement dit, qu’ils seront appelés à jouer leurs matches de «championnat quelles que soient les circonstances. On avait vu comment l’ESS, le MCAlger et l’USMA, qui doivent jouer les matches de coupe d’Afrique, mais aussi ceux de la Ligue des champions arabe, ont été contraints de jouer et ce malgré la fatigue. Le MCA avait joué le jeudi à Manama (Bahrein) et on lui avait programmé son match conter le PAC lundi alors qu’il n’était pas programmé dans un premier temps. La fermeté de la LFP est déjà omniprésente et on ne veut pas jouer avec les sentiments vis-à-vis des uns et des autres. Tout le monde doit respecter les règles du jeu afin de ne pas perturber le bon déroulement de notre championnat national. Comme l’EN est la «vitrine» du football algérien, il est demandé à tous nos clubs de ne pas chercher les intérêts «clubards», mais plutôt faire passer le collectif au détriment de individuel. Il est certain que cette opération est facile à dire qu’à faire, mais il faudra être à la hauteur des défis qui vont se poser à notre football qui est déjà confronté à énormément de «manques». Il est certain que des clubs qui courent plusieurs «lièvres» à la fois risquent d’en attraper aucun. C’est vrai pour celui qui se montre insatiable et veut tout gagner. Finalement, il perd sur toute la ligne. Et le regret ne servira à rien.

Ce présent exercice, qui a commencé avec certains problèmes d’ordre financier, mais aussi de gestion pourrait emporter tout sur son passage, notamment ceux qui n’ont pas les moyens financiers nécessaires pour y faire face. Les clubs sont devenus «budgétivores» au point où il devient très difficile de répondre aux exigences d’un professionnalisme qui «bat encore de l’aile».

Le moins que l’on puisse dire et que la fin du championnat national le 5 mai de l’année prochaine risque de ne pas être respectée, eu égard aux réticences des uns et des autres, sauf si…

Hamid Gharbi