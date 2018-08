CRB : Match perdu par pÃ©nalitÃ© et dÃ©falcation de 3 points

Le CR Belouizdad, forfait samedi à domicile face à l'AS Aïn M'lila dans le cadre de la 1re journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, a perdu le match par pénalité en plus d'une défalcation de trois points, a annoncé lundi la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. Outre cette sanction, le Chabab devra s'acquitter d'une amende financière de 1.000.000 DA, précise la même source, soulignant que le club algérois sera privé aussi de la quote-part due au titre des droits de télévision pour le match en question. Concernant le forfait dans la catégorie des réserves, CRB - ASAM, ABS - RCK et USMH - NCM, la commission de discipline a attribué le gain de la rencontre à l’ASAM, l’ABS et le NCM. Le CRB ne s'est pas présenté samedi au stade du 20-août 1955 d'Alger pour affronter l'AS Aïn M'lila lors de la 1re journée de la compétition. L'arbitre du match Bassiri a attendu les 15 minutes réglementaires avant de constater l'absence de la formation belouizdadie qui n'a pu affronter son adversaire du jour en raison du non-paiement des droits d'engagement pour le compte de la saison footballistique 2018-2019 ainsi que des frais d'assurance des joueurs.

Le détenteur de la Coupe d'Algérie 2016-2017 n'a pas présenté également à la Ligue de football professionnel (LFP) les dossiers médicaux des joueurs de l'équipe des réserves avec lesquels il devait affronter le nouveau promu.