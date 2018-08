Equipe nationale : Des Â« blacklistÃ©s Â» et des nouveaux avec Belmadi

Durant cette première conférence de presse, Djamel Belmadi devrait s’expliquer, outre sa politrique et ses objectifs à court terme, sur la composante de sa première liste en prévision du match face à la Gambie prévu le 8 septembre prochain à Banjul.

D’entrée déjà, l’ancien entraîneur d’Al Duhail avait prévenu qu’il comptait faire appel à une liste élargie pour son premier regroupement à la tête des Verts. «A la mi-août, je pense qu’on va établir une liste élargie qu’on va dégraisser par la suite au fur et à mesure en fonction des données qu’on aura entre les mains», avait-il annoncé lors de sa première interview au site média de la FAF.

En effet, Djamel Belmadi, comme l’avait fait par exemple Vahid Halilhodzic à l’été 2011, compte réunir le maximum de joueurs sélectionnables à Sidi-Moussa pour une première prise de contact. Il est prévu, affirment plusieurs sources, que le nouveau sélectionneur national rappelle plusieurs joueurs jamais appelés ou rarement sous l’ère de l’ancien staff conduit par Rabah Madjer. C’est le cas par exemple de Ryad Boudebouz qui réalise une pré-saison remarquable avec le Réal Bétis.

Il est prévu également que Rais Mbolhi et Sofiane Feghouli, convoqués une seule fois par Madjer à l’occasion du match Portugal-Algérie (3-0) avaient décliné pour des raisons diverses, reviennent dans le groupe plus d’une année après leur dernière apparition sous le maillot de l’EN.

Djamel Belmadi compte bien s’appuyer sur des joueurs qui ont une expérience mais aussi une influence sur le groupe pour réussir la campagne qualificative pour la CAN-20149, l’un des objectifs à court terme assignés qui lui ont été assignés lors des négociatiuons avec la FAF, la fin du mois de juillet dernier à Paris. Actuellement, le nouveau sélectionneur national est en train de prospecter en Europe en vue d’établir sa liste. Il tente de récolter le maximum d’informations sur les joueurs avant d’envoyer les convocations.

Selon ses proches, Belmadi est déjà séduit par certains jeunes joueurs à l’image de Farid Boulaya qui a réussi une bonne entame de saison avec le FC Matez, de même que Youcef Attal qui affiche de bonnes dispositions pour ses débuts avec l’OGC Nice.

Ayoub Abdellaoui, titulaire au FC Sion et Baghdad Bounedjah, auteur de sept buts dans un seul match avec Al Sadd, samedi, plaisent beaucoup également au nouveau sélectionneur qui devrait les appeler pour ce premier regroupement.

Par ailleurs, les autres habitués dont Soudani, qui a ouvert son compteur but avec Forest, vendredi, Islam Slimani qui a les idées fixes depuis sa signature à Fenerbahce et Riyad Mahrez, titularisé deux fois déjà en autant de matches officiels à Manchester City, composeront l’ossature sur laquelle s’appuyera Djamel Belmadi pour composer son groupe.

Naturellement, l’effctif sera dégraissé progressivement. On verra des anciens joueurs disparaitre et des nouveaux joueurs arriver en fonction de la vision de Djamel Belmadi et de ses convictions du moment.

Quoiqu’il en soit, une nouvelle ère va commencer pour la sélection avec à sa tête un coach qui a sa fgaçon de travailler. L’atout mâitre du nouveau sélectionneur c’est qu’il jouit déjà d’une bonne réputation auprès des cadres le voient comme le grand frère.

Beaucoup de joueurs étaient déjà pour sa nomination bien avant les contacts avec la FAF. Ce qui devrait faciliter les choses pour commencer. Pour le reste, seuls le travail et le terrain décideront.

Amar Benrabah