Allemagne : Merkel recevra Poutine le 18 aoÃ»t Ã  Berlin

Le président russe Vladimir Poutine se rendra samedi en Allemagne pour une rencontre avec la chancelière Angela Merkel afin de parler des conflits en Syrie et en Ukraine, a annoncé hier le gouvernement allemand. Le porte-parole de la chancelière, Steffen Seibert, a précisé qu'il serait question lors de cette rencontre entre les deux dirigeants d'aborder le conflit syrien, la situation dans l'Est de l'Ukraine et des questions économiques. Autre thème d'importance pour Berlin et Moscou, la construction et la mise en service fin 2019 du gazoduc Nord Stream II, sous la mer Baltique, et qui doit approvisionner l'Europe en gaz russe.

Les contacts au plus haut niveau entre la Russie et l'Allemagne ont repris depuis quelques mois. Il s'agira de la deuxième rencontre entre le président Poutine et Angela Merkel depuis leur entretien à Sotchi en mai dernier. La chancelière allemande avait aussi reçu fin juillet le chef d'état-major russe, Valéri Guerassimov et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.