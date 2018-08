Dialogue inter-corÃ©en : Un sommet prÃ©vu dÃ©but septembre

Le gouvernement sud-coréen a indiqué hier que le sommet inter-coréen serait «un peu difficile» à organiser début septembre en raison des festivités qui coïncideront la date. Kim Eui-keum, porte-parole du président sud-coréen Moon Jae-in, a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il lui semblait un peu difficile de tenir la réunion entre le 1er et le 10 septembre. En effet, la date du 9 septembre, fête nationale de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), marque le 70e anniversaire de la fondation du pays. Cette remarque a été faite après que des responsables de haut niveau des deux Corées ont convenu plus tôt dans la journée de tenir le troisième sommet entre Moon Jae-in et Kim Jong Un, dirigeant suprême de la Corée du Nord dans la capitale de cette dernière, Pyongyang, en septembre. MM. Moon et Kim se sont rencontrés en avril et mai dans le village frontalier de Panmunjom, s'accordant sur la tenue de leur prochain sommet en automne à Pyongyang. Ri Son Gwon, président de la Commission pour la réunification pacifique de la patrie, qui a dirigé la délégation de la RPDC, a déclaré à la presse que l'agenda détaillé du sommet avait déjà été déterminé, mais que la nouvelle date dépendrait de Pyongyang, puisque c'est celui-ci qui l'accueillera. Les détails du sommet, y compris l'ordre du jour du dialogue, seront décidés après négociations, a noté le porte-parole.