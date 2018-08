Zimbabwe : Le prÃ©sident appelle Ã  rÃ©flÃ©chir Ã  lâ€™aprÃ¨s-Ã©lection

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, a appelé hier à dépasser la période électorale et «embrasser l'avenir», une élection contestée par l'opposition qui a saisi la Cour constitutionnelle. «Il est temps de mettre la période électorale derrière nous et d'embrasser l'avenir», a lancé M. Mnangagwa à l'occasion de la «journée des héros» de l'indépendance. Arrivé au pouvoir en novembre après le coup de force contre Robert Mugabe en novembre, M. Mnangagwa a dû repousser son investiture prévue dimanche en raison d'un recours de l'opposition qui conteste le résultat de l'élection du 30 juillet.

Le scrutin, le premier depuis la chute de Robert Mugabe, resté 37 ans au pouvoir, a été remporté dès le premier tour par Mnangagwa (50,8%) devant le leader du Mouvement pour le changement démocratique (MDC), Nelson Chamisa (44,3%). De son côté, l'opposant Nelson Chamisa a estimé dans un communiqué que «la manière scandaleuse dont a été conduite l'élection est (...) une trahison des héros» de l'indépendance qui «se sont battus pour le principe: un homme, une voix». L'opposition, qui parle de fraude et assure avoir gagné, a déposé vendredi un recours devant la Cour constitutionnelle qui a 14 jours pour trancher. Deux jours après les élections, la répression des manifestations contestant l'élection a fait au moins six morts. Lundi, M. Mnangagwa a répété que le scrutin avait été «libre, équitable, transparent et crédible», accusant l'opposition de violences. Il a ensuite tenu un discours très économique, estimant qu'il fallait «moderniser notre économie», «mécaniser l'agriculture», «exploiter les richesses minérales» et poursuivre «les efforts pour attirer les investisseurs étrangers». «La paix est la meilleure route pour le développement (..) Maintenant est venue l'heure du progrès (..) le voyage ne sera pas facile», a-t-il lancé « appelant ses compatriotes à «l'unité» et la «paix».