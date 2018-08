Juventus : Cristiano Ronaldo a marquÃ© ses 2 premiers buts

La mégastar portugaise Cristiano Ronaldo n'a pas tardé à répondre aux attentes de ses dirigeants et des tifosi en signant deux des cinq buts de la victoire (5-0) de la Juventus face à la Primavera (réserve du club), dimanche, à Villar Perosa, fief de la famille Agnelli.

CR7, transféré du Real Madrid pour 100 millions d'euros, a ouvert la marque pour la Vieille dame dès la 8e minute. Le quintuple Ballon d'or a enchainé en réalisant son premier doublé dix minutes plus tard. Paolo Dybala a aussi réussi un doublé alors que Claudio Marchisio a clôturé la marque face aux moins de 21 ans du club. La Juventus, septuple champion en titre, a pour habitude de terminer sa préparation à Villar Perosa, une petite ville de 4000 habitants, histoire de donner l'occasion à ses plus fidèles supporters de se retrouver au plus près de leurs stars. Et, tradition oblige, les spectateurs ont envahi le terrain, mais bien avant la fin de la rencontre, la présence de CR7 y étant sans doute pour quelque chose. Dans une ambiance bon enfant et avec beaucoup d'embrassades.