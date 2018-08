Attaque terroriste contre une patrouilledes forces de sécurité en Jordanie : L’Algérie condamne «fermement»

L’Algérie a condamné “fermement” l’attaque terroriste qui a ciblé, vendredi, une patrouille des forces de sécurité en Jordanie, exprimant sa solidarité avec le gouvernement jordanien. “Nous condamnons fermement l’attaque terroriste qui a ciblé, vendredi, une patrouille des forces de sécurité jordaniennes dans la ville d’El Fuheis et nous présentons nos sincères condoléances à la famille du martyr tombé sur le champ d’honneur suite à cette explosion criminelle”, a affirmé, dimanche, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif.

“Nous exprimons, également, notre solidarité avec le gouvernement et le peuple jordanien frère”, a-t-il ajouté. M. Benali Cherif a souligné que “l’Algérie, qui a souffert des affres du terrorisme qu’elle a vaincu, seule, grâce aux sacrifices consentis par son peuple et ses forces de sécurité et à la sagesse de ses dirigeants, est convaincue que l’éradication de ce fléau ne saurait se réaliser qu’à travers la conjugaison des efforts de toutes les composantes de la communauté internationale et de l’ensemble des acteurs internationaux, dans le cadre d’une stratégie solidaire, unifiée et intégrée”.