altermondialiste et dÃ©fenseur du Tiers monde Samir Amin nâ€™est plus

L’économiste et altermondialiste Samir Amine, qui vivait à Dakar, est décédé dimanche à Paris à l’âge de 87 ans, a annoncé le président sénégalais Macky Sall dans un communiqué. «La pensée économique contemporaine perd une de ses illustres figures», a affirmé Macky Sall, hier, sur son compte Twitter, présentant ses condoléances «au nom de toute la nation» et saluant un homme qui a «consacré toute sa vie au combat pour la dignité de l’Afrique, à la cause des peuples et aux plus démunis». Il s’est éteint «après une brève période de perte de mémoire causée par une tumeur au cerveau et des souffrances», a écrit pour sa part l’économiste sénégalais Chérif Salif Say sur le réseau social LinkedIn, soulignant que «le monde a perdu un grand penseur et militant». M. Salif Say a également indiqué que «le directeur du Forum du Tiers-monde était dans un hôpital parisien depuis le 31 juillet». Présenté comme un théoricien des relations de domination Nord-Sud, du marxisme et du maoïsme, Samir Amin était l’une des figures de proue des mouvements altermondialistes. Qualifié de Néo-marxiste, Samir Amin a écrit sur le droit, la société civile, le socialisme, le colonialisme et le développement, particulièrement en Afrique et dans le monde arabe. En 1973, il a notamment publié Le Développement inégal: Essai sur les formations sociales du capitalisme périphérique. L’économiste a toujours dénoncé l’action des grandes institutions internationales, que sont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) en Afrique, accusant celles-ci de ne travailler que les intérêts des Occidentaux. Samir Amine a pris part au colloque organisé par l’agence Algérie presse service (APS), en juillet 2012, consacré à la pensée de Frantz Fanon (50 ans après), intitulé «L’esprit Fanon». Sa prestation sur «Frantz Fanon en Afrique et en Asie» fut un moment fort de ce colloque.