Migration : Le navire humanitaire Aquarius interdit dâ€™accoster dans les ports italiens

Le navire humanitaire Aquarius, ayant secouru vendredi 141 personnes au large des côtes libyennes, est interdit d’accoster en Italie, ont indiqué hier les autorités italiennes. Le navire, appartenant à l’ONG SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières, navigue toujours dans les eaux internationales, plus précisément entre Malte et l’Italie en attendant de connaître son sort. «Il ne peut pas aller où il veut, pas en Italie !», a martelé lundi sur Twitter le ministre italien de l’Intérieur, Matteo Salvini. «Arrêtez les trafiquants d’êtres humains et leurs complices», a poursuivi le chef de file de l’extrême-droite en suggérant que l’Aquarius se rende en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne ou à Malte. En juin dernier, l’Aquarius a passé neuf jours en mer lorsque le nouveau gouvernement italien formé par l’extrême-droite et le mouvement populiste Cinq étoiles lui a, pour la première fois, interdit d’accoster dans ses ports en accusant les navires humanitaires de complicité avec les passeurs, une accusation rejetée par les ONG. (APS)