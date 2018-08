Draâ Ben-Khedda : Libération d’une personne séquestrée et arrestation des ravisseurs

Une personne séquestrée a été libérée et les deux auteurs de l’enlèvement arrêtés, samedi soir, à Draâ Ben-Khedda, a rapporté hier un communiqué de la Sûreté de wilaya. La personne enlevée, un commerçant de son état, a été contacté par ses ravisseurs, avec qui il était en affaire, peu avant leur forfait. Alerté par le père de la victime vers 18h30, les forces de police de la sûreté de daïra de Draâ Ben-Khedda ont immédiatement entrepris des recherches qui ont permis sa libération, sain et sauf, et l’arrestation de ses ravisseurs au centre-ville de Draâ Ben-Khedda vers 22h00. Selon les éléments de l’enquête, “les deux individus ont recouru à ce procédé pour recouvrer une somme d’argent que le commerçant leur devait suite à une transaction commerciale”, indique le texte. Présentés au Parquet de Tizi-Ouzou dimanche, ils ont été condamnés à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour séquestration.