Skikda : Deux cadavres identifiés comme étant ceux de terroristes recherchés

“Dans le cadre de la lutte antiterroriste et après l’expertise scientifique, il a été procédé, le 12 août , à l’identification des deux cadavres découverts par un détachement de l’Armée nationale populaire, lors d’une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Boulekhrachef, commune de Beni-Ouelbane, wilaya de Skikda (5e Région militaire).

Il s’agit, en l’occurrence, des dépouilles des terroristes recherchés “Cherouana El-Hani et Lehnech El-Cherif”, précise-t-on de même source.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sureté nationale, a arrêté, à Bechar (3e RM), deux narcotrafiquants en possession de 126 kilogrammes de kif traité, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à Alger (1re RM), Mostaganem et Oran (2e RM), six narcotrafiquants et saisi 156 kilogrammes de la même substance. Dans le même contexte, un détachement de l’ANP a saisi, à Tamanrasset (6e RM), une tonne de denrées alimentaires,

4 détecteurs de métaux et un groupe électrogène, alors que 10.200 unités de différentes boissons et 50.600 paquets de tabac ont été saisis à Ouargla (4e RM), Mascara et Tlemcen (2e RM).