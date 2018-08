Lutte antiterroriste : Plus de 90 redditions en 8 moisÂ 

Ne connaissant nullement de répit, la lutte antiterroriste se poursuit inlassablement. En effet, face à une offensive qui ne faiblit pas, les groupes terroristes sont actuellement laminés, et l’actualité ne traite que de leur état de déperdition, se partageant entre rééditions et mises hors d’état de nuire. Rien que pour ce mois d’août, six terroristes se sont rendus aux autorités militaires de Tamanrasset dont un «dangereux» individu considéré comme l’un des responsables les «plus en vue» de ces groupes activant dans le Sahel. Outre les rééditions, on compte également l’arrestation à Bordj Badji Mokhtar (Adrar) de deux terroristes qui étaient activement recherchés et autant d’éléments de soutien aux groupes terroristes. Aussi, il est à signaler que depuis le début de ce mois, les forces de l’ANP ont détruit une dizaine de casemates et abris pour terroristes et des caches d’armes contenant même des bombes artisanales.

Toutes ces opérations de «qualité» viennent s’ajouter aux précédents bilans jugés positifs par l’Armée nationale populaire, réalisés dans le cadre de la lutte antiterroriste, et confirmer «encore une fois» l’efficacité de la stratégie «clairvoyante» adoptée par le Haut Commandement de l’Armée nationale populaire à travers les différentes démarches et initiatives visant à «extirper» le fléau du terrorisme de notre pays dont justement cette approche qui consiste à intensifier la lutte sur le terrain tout en laissant la porte ouverte pour les rééditions. En effet, les statistiques du ministère de la Défense nationale concernant les opérations de lutte antiterroriste, menées par les détachements de l’Armée nationale populaire, font état de plus de 90 terroristes qui se sont rendus en 2018 aux autorités militaires, essentiellement dans le sud du pays, notamment à Tamanrasset et à un degré moindre Adrar. Durant cette période, on compte 24 autres terroristes abattus et l’arrestations de 22 autres et de 79 éléments de soutien aux groupes terroristes, en sus de la récupération d’un vrai arsenal de guerre composé de plus de 490 pièces d’armement (pistolets-mitrailleurs de type kalachnikov, pistolets semi-automatiques de type Seminov, fusils à répétition, fusils automatique…) et d’une importante quantité de munitions, avec des milliers de balles. Lors des six premiers mois de cette année, le bilan opérationnel de l’ANP indiquait la neutralisation de 117 terroristes dont 20 ont été abattus, 18 arrêtés et surtout 66 rééditions. 57 éléments de soutien ont été par ailleurs appréhendés et trois cadavres de terroristes ont été découverts sans oublier les grosses quantités d’armes et de munitions récupérées à l’issue de ces opérations. Les éléments de l’Armée nationale populaire ont détruit au cours de ce premier semestre de 2018 plus de 310 casemates ainsi que deux ateliers de confection d’explosifs. Pour les prises d’armes, on compte la récupération de 14 fusils de différents types, 14 lance-roquettes, 345 obus, 12 roquettes, 133 kalachnikovs, 164 fusils, 9 pistolets et 31.273 balles. 318 bombes artisanales, 61 mines et 220 capsules pour explosifs ont été également détruits, outre 32 appareils de communication piégés et 700 kg de produits chimiques pour la confection d’explosifs. Ces résultats «positifs» et «décisifs» réitèrent encore une fois la ferme détermination des forces de l’ANP à venir à bout du fléau du terrorisme, se félicite à ce propos le ministère de la Défense nationale pour qui, ces résultats de «qualité» confirment la «détermination» des forces de l’Armée nationale populaire à «traquer le reste» de ces criminels à travers tout le territoire national et reflète la «permanente» vigilance afin de «préserver» la sécurité et la stabilité du pays.

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, a indiqué à maintes reprises que la mission de lutte contre les résidus terroristes, est une mission «permanente» qui ne prendra fin qu’après éradication «totale» de ce fléau et assure que ces belles performances dénotent la «ferme» détermination des forces armées à «préserver» la sécurité de l’Algérie et la «protection» de ses frontières et réitèrent la ferme «détermination» de «venir à bout» de ces groupuscules criminels et du fléau du terrorisme.



Une lutte sans répit, assure le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah



Gaïd Salah, également vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’ANP assure à ce sujet que les éléments de l’Armée nationale populaire ont parfaitement «conscience» que leur présence «permanente» aux côtés de leurs frères concitoyens, et leur persévérance «continuelle» à garantir tous les facteurs de sécurité et de stabilité tout au long de nos vastes frontières nationales et en tous lieux, constituent les sources des sentiments de «sérénité» et de «quiétude», et la motivation à «renforcer» ce lien entre le peuple et son armée. «Nos éléments ont atteint les plus hauts échelons de la compétence opérationnelle qui est à tout moment, au plus haut niveau d’Etat-prêt au combat. Ils peuvent s’adapter pertinemment avec tous les variables, les imprévus et les menaces multiformes», s’est réjouit le général de corps d’Armée.

S. A. M.