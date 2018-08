Prise en charge de lâ€™orphelin : Appel Ã  l'impÃ©ratif de faciliter les procÃ©dures

La vice-présidente de l’Assemblée populaire de la wilaya d’Alger (APW), Farida Djabali, a mis l’accent hier sur «la nécessité de faciliter les procédures juridiques relatives à la prise en charge de l’orphelin», d’autant que les centres pour enfance assistée à Alger connaissent une surcharge.

Les centres pour enfance assistée d’El Biar, de Ain Taya et d’El Mohammadia souffrent d’une surcharge et les enfants qui s’y trouvent ont besoin de chaleur familiale, a précisé Mme Djabali dans une déclaration à l’APS, rappelant que les 830 dossiers de demandes de Kafala déposées à la wilaya d’Alger étaient toujours en cours de traitement «à cause de la complexité des procédures juridiques».

Elle a mis l’accent, à ce titre, sur l’impératif «de mettre à jour les lois» relatives à la prise en charge de l’orphelin, «faciliter les procédures et réduire la durée d’examen du dossier de la Kafala», soulignant que le juge des mineurs prend un temps considérable pour examiner ce type de dossiers présentés par la Direction des affaires sociales de la wilaya d’Alger.

Mme Djabali a indiqué que la complexité des procédures relatives à la Kafala ne sert absolument pas l’intérêt de l’enfant assisté tout en le privant de la chaleur familiale.