Commerce mondial en baisse au 3e trimestre 2018 : Les risques toujours prÃ©sents

Les risques que l’escalade des tensions commerciales et la tendance au protectionnisme économique font peser sur les prévisions commerciales restent présents. Une préoccupation reflétée dans les analyses et rapports de l’OMC qui appelle, par conséquent, les gouvernements à régler leurs désaccords et divergences par le dialogue et par le recours aux mécanismes de l’Organisation.

Les projections du dernier Indicateur des perspectives du commerce mondial (WTOI) de l’OMC, publié le 9 août courant, conforte cette tendance que l’expansion du commerce va probablement encore ralentir au troisième trimestre 2018. « Le chiffre le plus récent du WTOI, à savoir 100,3, est inférieur à la valeur précédente, qui était de 101,8, et à peine supérieur à la valeur de référence de l’indice, qui est de 100, ce qui indique un relâchement de la croissance du commerce dans les prochains mois, dans la lignée des tendances à moyen terme », indique l’analyse. Ce relâchement dans le dynamisme traduit « la faiblesse des indices qui composent l’indicateur, y compris les commandes à l’exportation et la production et les ventes d’automobiles, qui est peut-être due à la montée des tensions commerciales ».

Des résultats qui restent conformes aux prévisions commerciales les plus récentes de l'OMC, publiées le 12 avril 2018, et qui faisaient état d’un ralentissement de la croissance du volume des échanges de marchandises de 4,7% en 2017 à 4,4% en 2018. La menace liée à la montée des tensions commerciales sur les échanges commerciaux étant toujours présente, les prévisions seront par conséquent, surveillés de près, affirme l’OMC.

Selon l’analyse de l’OMC, «la modération de l’indice global de l’OMCI est attribuable aux commandes d’exportations qui ont diminué régulièrement au cours de l’année, et à la production et aux ventes d’automobiles qui ont légèrement augmenté récemment, mais restent inférieures à la tendance.

Les indices du fret aérien et du débit des ports à conteneurs restent supérieurs à la tendance, mais l’élan de croissance semble avoir dépassé son sommet». Selon l’Indicateur des perspectives du commerce mondial, les composants électroniques sont demeurés au-dessus de la tendance, tandis que les matières premières agricoles sont passées de la tendance inférieure à la tendance supérieure.

Conçu pour fournir des informations "en temps réel" sur la trajectoire du commerce mondial par rapport aux tendances récentes, le modèle du commerce multilatéral n'est pas conçu comme une prévision à court terme, même s'il fournit une indication de la croissance du commerce dans un avenir proche. Sa principale contribution est d'identifier les tournants et de mesurer la dynamique de la croissance du commerce mondial. En tant que tel, il complète les statistiques et les prévisions commerciales de l'OMC et d'autres organisations.

D. Akila