Foire Internationale de Flandre (Belgique) : Lâ€™AlgÃ©rie invitÃ©e dâ€™honneur

L’Algérie prendra part en tant qu’invitée d'honneur à la 73e édition de la Foire internationale de Flandre, à Gand (Belgique), qui se tiendra du 15 au 23 septembre 2018. En effet, la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organise un déplacement d'une délégation d'hommes d'affaires algériens.

La mission, composée d’entreprises algériennes, de différents organismes et institutions, a notamment pour objectif de prendre part aux rencontres de mise en relations d'affaires organisées. Il convient de souligner que la coopération entre l’Algérie et la Belgique connaît ces derniers temps une amélioration constante. Plusieurs hommes d’affaires et responsables belges se sont rendus à Alger où ils ont exprimé leur souhait d’investir davantage dans plusieurs domaines. Dans un communiqué publié sur son site web, la CACI a appelé, à cet effet, les opérateurs nationaux à prendre part à cet important rendez-vous qui constituera, a précisé la même source, sans nul doute, « une opportunité idoine pour établir et développer des relations d'échanges et de partenariats avec leurs homologues belges, d’identifier les opportunités de coopération avec les entreprises belges et de faire connaître les entreprises algériennes, surtout en matière d’innovation ».

En matière d’échanges commerciaux, la Belgique exporte vers l’Algérie chaque année pour environ un milliard d’euros et en importe pour un peu moins de 2 milliards d’euros. En 2012, les exportations algériennes vers la Belgique sont évaluées à 1,94 milliard d’euros en combustibles minéraux à 99,3%. Quant aux exportations de la Belgique vers l’Algérie, elles ont atteint 1,07 milliard d’euros en véhicules terrestres, appareils et engins mécaniques, produits pharmaceutiques et produits laitiers.

L’Algérie est le deuxième partenaire commercial de la Belgique sur le continent africain (après l’Afrique du Sud). Par ailleurs, la CACI envisage également d'organiser, en collaboration avec la Chambre de commerce de Luxembourg, une mission économique au Luxembourg du 18 au 20 septembre prochain pour permettre aux participants de rencontrer leurs vis-à-vis luxembourgeois et ce, à travers des rencontres B2B et des visites de sites industriels.

