CNMA : Renforcer la mutualitÃ© de proximitÃ©

La Caisse nationale de mutualité agricole ne cesse de redoubler d’efforts. Une démarche qui lui permet de maintenir sa position dans un marché des assurances de plus en plus concurrentiel. «Fidèle à son plan d’action 2015-2019, la CNMA œuvre à adapter ses potentiels humain et professionnel aux normes de gestion moderne, en introduisant les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), ce qui ambitionne à améliorer la productivité et promouvoir la place de sa clientèle dans ses préoccupations», lit-on dans un communiqué de ladite caisse, dont une copie nous a été envoyée.

Pour ce faire, la CNMA a mis en place un «environnement motivant» en vue du «renforcement de la mutualité de proximité, par la mise en place d’un programme d’assistance agricole, de sensibilisation et de rapprochement avec les acteurs du monde rural, en vue de la modernisation du système de prise en charge des risques auxquels l’agriculteur, l’éleveur et le pêcheur sont exposés». En termes d’activités, la Caisse a signé, juillet dernier, une convention d’assurance et de partenariat avec le Conseil interprofessionnel de la filière pomme de terre CNIF/PT. Saisissant cette opportunité, les responsables de la CNMA ont réaffirmé leur engagement à assurer la couverture de l’ensemble des risques inhérents au patrimoine, notamment ceux liés aux activités du secteur. En matière de résultats, la CNMA, note le communiqué, a enregistré des performances «lui permettant de garder la 4e place sur le marché des assurances-dommages avec 11% du chiffre d’affaires de ce secteur, tout en maintenant sa place de leader des assurances agricoles avec une part de 75% du marché». Quant à son chiffre d’affaires 2017, il s’élevait à 13,012 milliards de DA contre 12,6 milliards de DA, soit 3% d’accroissement par rapport à l’exercice 2016. «Cette évolution a été réalisée avec une diversification dans l’offre des produits, de nouveaux outils de production et des exigences techniques de plus en plus rigoureuses et ce, grâce à son propre réseau et sans intermédiaires (courtiers et agents généraux)», ajoute la même source. Aussi, à la faveur de la multiplication des sorties sur terrain pour sensibiliser les agriculteurs et la création de produits innovants, «la CNMA maintient sa place de leader des assurances agricoles du secteur des assurances». Et pour être encore plus proche du monde rural, la Caisse «a investi dans la création de centres multiservices sous le label Dar El Fellah, soit la maison de l’agriculteur. Ce «pôle agricole intégré», explique le communiqué, est «prêt à accueillir et accompagner, voire assister les éleveurs et producteurs laitiers de la région et des wilayas limitrophes en vue de bénéficier des services gratuits offerts par la CNMA». S’agissant des indemnisations des sinistres, «la CNMA a réglé plus de 7 milliards de DA en 2017 et près de 22 milliards de DA en 3 ans, ce qui a permis la réhabilitation de sa crédibilité et le rétablissement de la confiance de sa clientèle». Les performances ne s’arrêtent pas là, puisque l’actif financier de la CNMA connaît une évolution au cours des trois dernières années, laquelle a conforté la solidité et la pérennité financières de la Mutualité agricole en passant de 10,3 milliards de DA en 2015 à 13,7 milliards de DA en 2017, soit un taux de 34% d’évolution.

Fouad Irnatene