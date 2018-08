Commission europÃ©enne : PrÃ¨s de 6 milliards d'euros allouÃ©s au Portugal

La Commission européenne (CE) a alloué ces trois dernières années, au Portugal, un total de 5,7 milliards d'euros, dédiés à des projets d'investissement, selon un bulletin de l'Union européenne (UE).

Les fonds reçus correspondent à 21,9% de la valeur programmée jusqu'à 2020 au profit du Portugal qui se classe en deuxième position parmi les Etats membres de l'UE bénéficiaires de ces fonds, après la Pologne. Jusqu'à fin juin dernier, un total de 66,413 milliards d'euros avait été transféré par la CE aux 28 Etats membres, contre 58,819 milliards d’euros à la fin du mois de mars. Sur les 66,413 milliards d'euros reçus par les pays d'Europe, 8,5% ont été transférés au Portugal. Au cours de la même période, différents projets d’investissement ont bénéficié de 53,8 milliards d’euros, dont 52% étaient destinés aux domaines de la compétitivité et de l'innovation.

Par ailleurs, le développement rural et le capital humain ont bénéficié des montants les plus importants du fonds approuvé, avec 3,2 milliards d’euros.