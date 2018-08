Commerce extÃ©rieur pour le Royaume Uni et l'UE : Le Brexit durcira les entraves

Le Brexit durcira les entraves au commerce extérieur, au flux de capitaux et à la mobilité de la main-d’œuvre au Royaume-Uni, mais aussi dans les 27 Etats membres restants de l’Union Européenne (EU), a indiqué le Fonds monétaire international (FMI) sur son site web. «Lorsque le Royaume-Uni quittera l’Union européenne (UE), le durcissement des entraves au commerce extérieur, au flux de capitaux et à la mobilité de la main-d’œuvre au Royaume-Uni ne touchera pas seulement la production et l’emploi dans ce pays, mais aussi dans les 27 Etats membres restants de l’UE. Puisque le Brexit sonne la fin d’une relation économique sans friction, il en coûtera aux deux parties», a indiqué une nouvelle étude du FMI. Les liens tissés entre l’UE et le Royaume-Uni sont très étroits, puisque ce pays est l’un des premiers partenaires commerciaux de l’UE, dont il représente environ 13 % des échanges de biens et services. Outre leur relation commerciale bilatérale, l’UE à 27 et le Royaume-Uni partagent également des maillons très importants de la chaîne d’approvisionnement, qui impliquent plusieurs pays, a continué la même source. Les interconnexions financières sont également conséquentes, le montant brut des flux bilatéraux de capitaux totalisait environ 52 % du PIB de l’UE à 27 en 2016. Les mouvements migratoires ont également progressivement grossi et sont devenus très importants pour certains pays, tels que l’Irlande. «Le démantèlement de l’intégration nuira durablement à la production et à l’emploi dans l’UE», a estimé l'institution de Breton Woods Selon un indice prenant en considération tous ces vecteurs d’intégration, l’intégration bilatérale entre l’UE et le Royaume-Uni s’est approfondie au cours des 30 dernières années. Le démantèlement de cette intégration à la suite du Brexit aura des conséquences négatives pour le revenu et l’emploi dans l’UE. Si le Royaume-Uni et l’Union européenne s’entendent sur un accord de libre-échange (ALE) classique, avec de faibles droits de douane pour le commerce des biens mais assorti d’obstacles non tarifaires plus stricts, «la production réelle de l’UE à 27 diminuera à terme de 0,8 % par rapport à un scénario sans Brexit, selon les estimations, et l’emploi de 0,3 %, compte tenu de tous les vecteurs de transmission», prévoit l'étude. Si les parties s’en remettent aux règles de l’OMC, la baisse de la production réelle serait encore plus grande (1,5 % à long terme) et l’emploi diminuerait de 0,7 %. En revanche, dans un scénario de type «Norvège» (Espace économique européen), relativement indolore, où l’adhésion à l’union douanière prend fin mais l’accès au marché unique est préservé, la diminution de la production et de l’emploi dans l’UE à 27 semblerait négligeable.



Les pays qui commerceront avec le Royaume Uni seront affectés



Plus un pays échange avec le Royaume-Uni, plus le Brexit affectera sa production, a averti l'étude. «Nous avons recouru à un cadre propre à chaque pays pour étudier les effets directs et indirects sur les échanges induits par l’augmentation des droits de douane et des obstacles non tarifaires, tant pour les biens que pour les services», ont expliqué les auteurs de l'étude. «Par rapport aux estimations présentées ci-dessus, les effets simulés semblent moins importants, mais notre modèle ne tient compte que des liens commerciaux», souligne la même source. «Dans le scénario d’un accord de libre-échange, nous avons calculé que la production réelle de l’UE à 27 diminuerait à terme de 0,2 % par rapport au scénario sans Brexit, l’Irlande va payer le plus lourd tribut (environ 2,5 % de ses revenus), suivie par les Pays-Bas, le Danemark, la Belgique et la République tchèque», ont encore précisé les auteurs de l'étude.

Ces estimations augmentent dans l’hypothèse d’un recours aux règles de l’OMC, de sorte que la baisse de production par rapport à un scénario sans Brexit s’élèverait à 0,5 % pour l’UE à 27, et à 4 % pour l’Irlande, compte tenu du durcissement considérable des obstacles tarifaires et non tarifaires.

«Notre étude n’examine ni l’effet de l’incertitude entourant les futures relations entre l’UE 27 et le Royaume-Uni, ni celui de la transition vers ces nouvelles relations», ont ajouté ses auteurs. Elle s’intéresse exclusivement aux retombées à long terme, une fois que toutes les parties se seront complètement adaptées à leurs nouvelles relations. Les conséquences définitives prendront des années à se concrétiser, et elles dépendront de l’accord final entre l’UE à 27 et le Royaume-Uni, ont-ils relevé.