Accidents de la route : Un mort et 65 blessÃ©s en juillet Ã  Mascara

La Sûreté de wilaya de Mascara a enregistré durant le mois de juillet dernier 52 accidents corporels de la circulation sur le tissu urbain ayant entraîné la mort d’une personne et causé des blessures plus ou moins graves à 65 autres, contre 55 accidents à la même période en 2017, ayant causé des blessures à 66 personnes.

L’on constate ainsi une baisse du nombre d’accidents durant le mois de juillet dernier de l’ordre de 3 cas, avec un décès à déplorer et du nombre de blessés avec un seul cas aussi, par rapport au même mois de l’année 2017. Le chef de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya indique, que les conducteurs de véhicules sont à l’origine de 35 accidents, dont 3 motocyclistes.

Les causes des accidents varient entre non-respect de la limitation de vitesse, de la signalisation et l’inattention dans les agglomérations.

D’autre part, 17 cas aussi incombent aux piétons : 4 pour jeux d’enfants au milieu de la route. Il est à signaler que 6 conducteurs titulaires de permis depuis moins de 2 ans sont impliqués dans ces accidents, 13 autres n’atteignant pas les 5 ans, 15 détenteurs de permis de 5 et 8 ans, 16 cas titulaires de permis de conduire de plus de 8 ans et 2 individus sans permis de conduire.

Pour ces raisons, la direction générale de la Sûreté nationale poursuit ses efforts en vue de réduire à néant les accidents en ancrant la culture du respect du code de la route à travers les mesures de répression à l’encontre des contrevenants, notamment les auteurs d’excès de vitesses dans le tissu urbain



1.273 examens d’identité et 6.820 contrôles de véhicules

Par ailleurs et dans le cadre des mesures de sécurité visant à assurer la sécurité du citoyen, les services de police de Mascara ont exécuté durant le mois de juillet dernier 182 descentes dans les refuges des criminels. Elles ont ciblé notamment plusieurs points jugés sensibles et suspects à travers le tissu urbain de la ville de Mascara et ses daïras, en vue de neutraliser les délinquants et les présenter ensuite à la justice. Plus de 150 policiers des différents services dont la sécurité publique, la police judiciaire, les Sûretés urbaines, les Sûretés de daïras, ont été déployés. L’opération a touché 203 cibles et a abouti à l’examen d’identité de 1.273 personnes et le contrôle de 6.820 véhicules. Parmi ces points ciblés ont trouve des quartiers sensibles avec 55 opérations, les marchés et lieux publics (51 opérations), les gares routières et les gares ferroviaires ont fait l’objet de 33 opérations, et d’autres zones de la ville avec 64 opérations. 61 individus ont été arrêtés, impliqués dans divers délits et infractions, ce qui a abouti à l’instruction de dossiers judiciaires en vertu desquels les suspects ont été présentés devant la justice, qui a placé en détention 20 d’entre-eux, alors que les autres ont été libérés. Quant aux motifs, on compte 3 cas de port d’armes blanches prohibées sans motif légal, 38 pour détention et trafic de stupéfiants et psychotropes dont 18 ont été placés en détention. La même opération a permis à la police d’arrêter 14 individus recherchés en vertu de mandats de justice ; des procédures judiciaires ont été lancées à leur encontre.

Plus de 800 morts en 6 mois



Les accidents de la route ont causé le décès de 804 personnes et des blessures à 29.916 autres au premier semestre de l'année en cours, soit une baisse «significative» respectivement de 7,69% et 7,61% par rapport à la même période de l'année dernière, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public hier. Les accidents corporels, au nombre de 24.906, enregistrent également une baisse de 8,82%, indique une analyse comparative des statistiques des accidents de la route établi par ces services. Selon la même source, le nombre le plus élevé de personnes décédées et blessées a été enregistré lors de collisions frontales et de renversements de véhicules, soit plus de 74%, tandis que le nombre de personnes mortes ou blessées après avoir été heurtées par des véhicules est de 21%. Le pourcentage de victimes décédées de sexe masculin s'élève à 76%, alors que les victimes de sexe féminin représente 11%. Les enfants constituent, quant à eux, 13% des victimes. Quant au type de moyens de transport impliqués dans les accidents de la route, l'étude montre que les véhicules légers restent en tête avec 74%, suivis des motos et bicyclettes et des camions avec respectivement 12% et 10,60%. Selon les mêmes statistiques, 43,38% des accidents de la circulation ont été enregistrés au niveau des routes nationales et la plupart sont survenus entre 16h00 et 20h00. Le mois de juin a connu le plus grand nombre d'accidents et le mois de février le nombre le plus bas. Ain Defla demeure la wilaya qui a enregistré le nombre le plus élevé d'accidents durant les 6 premiers mois de l'année 2018, avec 37 personnes décédées et 744 autres blessées.



Faire preuve de vigilance



4 personnes ont trouvé la mort et 102 autres ont été blessées dans 97 accidents de la route, survenus en fin de la semaine dernière au niveau des zones urbaines, selon un bilan des services de la Sûreté nationale publié. Parmi les principales causes de ces accidents, le bilan cite le facteur humain, le non-respect de la distance de sécurité, ainsi que d'autres facteurs liés à l'état du véhicule et à l'environnement. La DGSN a renouvelé, à cette occasion, son appel aux usagers de la route à faire preuve de vigilance, à respecter le code de la route, à éviter l'excès de vitesse et à soumettre leurs véhicules à un contrôle périodique, afin de préserver les vies humaines et la sécurité des usagers de la voie publique. La DGSN rappelle également le numéro vert 15-48 et de secours 17 mis à la disposition des citoyens 24h/24h.