MÃ©tro d'Alger : RÃ©ception hier de la 3e rame

La troisième nouvelle rame du Métro, arrivée au port d'Alger, a été réceptionnée hier, a indiqué l'Entreprise du Métro d'Alger (EMA) dans un communiqué. «Le ministère des Travaux publics et des Transports et l'Entreprise Métro d'Alger ont l'honneur d'informer les usagers du Métro d'Alger que la troisième rame du métro, qui est arrivée au port d'Alger», est réceptionnée, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. L'EMA rappelle que la réception des rames du Métro se poursuit conformément au planning arrêté avec le constructeur CAF et ce, à raison d'une rame par mois depuis le 24 juin 2018, date de livraison de la première rame. A rappeler que la flotte du métro d'Alger doit être renforcée par douze nouvelles rames de fabrication espagnole, dans le cadre des extensions de la Ligne 1 du métro d'Alger afin de répondre au besoin de transport dans la capitale. La livraison de ces rames fabriquées en Espagne par le constructeur CAF s'effectue à raison d'une rame par mois.