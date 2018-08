Air AlgÃ©rie se dÃ©ploie en Afrique : Des dessertes prÃ©vues vers le Cameroun et le Gabon

Air Algérie a annoncé l’ouverture de deux nouvelles dessertes vers le Cameroun et le Gabon avant la fin de l’année. C’est ce que souligne le site électronique d’information sur l’aviation civile «NewsAero» qui précise qu’il s’agit là, de la «première expérience en Afrique centrale» de notre compagnie aérienne nationale.

Donnant de plus amples d’information à ce sujet, la même source relève que c’est à partir du dimanche 2 décembre que la compagnie nationale algérienne proposera trois vols par semaine (mardi, jeudi et dimanche) vers Libreville, la capitale gabonaise.

«Le vol AH5330 décollera d’Alger à 19h pour une arrivée à Libreville à 0h55, heure locale. Dans le sens inverse, le vol AH5331, quittera l’aéroport international Leon Mba de Libreville à 1h55 pour arriver à Alger à 07h25», note le même document qui ajoute que «vers le Cameroun, la ligne Alger-Douala sera proposée à partir du lundi 3 décembre à raison de 3 vols par semaine lundi, mercredi et vendredi. Le vol de départ, AH5340, quittera Alger à 20h pour atterrir à Douala, capitale économique du Cameroun, à 01h05, heure locale.

Le vol retour, AH5341, partira de Douala à 02h05, mardi, jeudi et samedi pour une arrivée à Alger à 07h05».

Il est relevé également que ces deux lignes seront effectuées en Boeing 737.

Le site rappelle qu’en plus de ces lignes domestiques, Air Algérie dessert déjà, en Afrique plusieurs capitales, telles qu’Abidjan, Bamako, Le Caire, Casablanca, Dakar, Niamey, Nouakchott, Ouagadougou et Tunis et qu’avec une flotte de 58 avions, la compagnie aérienne envisage également Addis-Abeba, Banjul, Brazzaville, Conakry, Lomé, N’Djamena et Yaoundé.

Il convient de rappeler dans ce contexte que le ministre des Travaux publics et des Transports, M. Abdelghani Zaâlane, avait déjà annoncé en février dernier qu’Air Algérie devrait assurer, au courant de cette année, de nouvelles liaisons avec plusieurs capitales africaines.

Cette opération s’inscrit, en fait, dans le cadre du développement de la compagnie et cela dès réception du projet d’extension de l’aéroport international d’Alger.

D’autres liaisons africaines prévues dès réception de l’extension de l’aéroport international d’Alger



Aussi, le lancement progressif de liaisons vers plusieurs capitales africaines, dont Brazzaville, Libreville, Yaoundé, Addis-Abeba et Conakry, viennent s'ajouter aux lignes déjà exploitées par la compagnie nationale vers Dakar, Niamey, Ouagadougou, Nouakchott et Abidjan. Le retard accusé dans l’ouverture de ces lignes entre plusieurs pays africains a été expliqué par le ministre, qui a souligné que l’activité d’Air Algérie en Afrique est très limitée et se base essentiellement sur le transit à partir et vers l’Afrique avec l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie et le Moyen-Orient et que les lignes directes vers les pays africains demeurent très restreintes en raison des faibles relations économiques et touristiques.

Ce qui constitue l’entrave majeure à l’élargissement du réseau de transport aérien au niveau continental. Il faut dire que les services d’Air Algérie sont assurés vers quatre continents du monde, avec pas moins de 43 dessertes internationales et 32 domestiques, soit près de 80 destinations.

Outre ces nombreuses destinations, la compagnie aérienne nationale qui est déjà active dans d’autres parties du continent africain compte, cette fois, miser sur un autre marché important de l’Afrique, et qui est celui de l’Afrique centrale. Il est bon de savoir que le programme d’Air Algérie comporte par ailleurs 53 vols supplémentaires de nuit, principalement vers la France, des vols qui sont prévus pour répondre aux besoins de la saison estivale. S’exprimant justement, récemment, sur cette question, M. Zouheir Houaoui, directeur commercial d’Air Algérie, avait déclaré à la presse nationale que «2,4 millions de sièges sont prévus dans les deux sens (aller-retour), soit 3% de plus que l’année dernière».

Selon cette même source, «des vols saisonniers sont également programmés par Air Algérie, dont trois vols par semaine vers Antalya en Turquie, deux vols par semaine vers Valence et deux vols par semaine vers Alicante en Espagne».

Selon le programme de la compagnie, le vol Tlemcen-Alicante est maintenu et devient «un vol régulier». M. Houaoui avait également mis l’accent sur le fait que «les Algériens sont nombreux à rester fidèles à leur compagnie nationale», à telle enseigne que «sur des périodes précises, il est impossible de satisfaire toute la demande, même avec le rajout de 53 vols sur des appareils de type A 330».

Citant à titre d’exemple, le mois d’août courant, ce responsable relève que cette période est particulièrement chargée pour Air Algérie étant donné que celle-ci «correspond à la fois aux départs des émigrés, et en même temps à l’Aïd el-Adha».

Soraya Guemmouri