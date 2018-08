Pour ses structures Ã  lâ€™ouest du pays : Sonatrach lance une grande campagne de recrutement

La compagnie pétrolière nationale, Sonatrach a annoncé le lancement très prochainement d’une nouvelle opération de recrutement. La société nationale des Hydrocarbures prévoit d’ouvrir de nouveaux postes d’emplois pour sa division aval à l’Ouest du pays. Le recrutement s’effectuera dans le cadre de la stratégie de développement du groupe à l’horizon 2030 (SH2030), pour répondre aux besoins de ces structures au niveau des localités d’Arzew et de Bethioua à Oran, tel qu’annoncé par le PDG du groupe, Abelmoumene Ould Kaddour. Selon le PDG du groupe, l’opération en question se veut la deuxième du genre après celle opérée à l’Est du pays plus précisément à Skikda ces derniers temps. L’annonce émise par services de l’emploi de la wilaya d’Oran cible particulièrement les diplômés du secteur, tels que les ingénieurs, les détenteurs de diplômes de Master, y compris l’ingéniorat électricité pour 29 postes de travail, électronique pour 15 postes, mécanique 41 postes, minéralogie 15 postes, chimie 28 postes et économie pour 17 postes.

L’opération de recrutement concernera également, selon le même responsable, 40 postes de travail réservés aux techniciens en informatique, 70 aux ingénieurs en sécurité industrielle, 151 aux techniciens en électronique, et 141 postes de travail dans le nettoyage, ainsi d’autres postes dans le domaine de la communication et la mécanique. En tout, cela fera quelque 446 postes budgétaires ouverts pour la filiale ouest de la compagnie nationale d’hydrocarbures.

Ainsi, ces deux opérations s’inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique du Groupe du rajeunissement de ses effectifs mais elle constitue aussi une étape d’une large opération de recrutement pour les cinq prochaines années.

Pour assurer un saut qualitatif en matière de développement et demeurer parmi les cinq plus grandes compagnies pétrolières mondiales, «il y a nécessité d’opérer une réforme sérieuse dans le secteur des ressources humaines», a précisé Ould Kaddour. A ce propos, il a indiqué que «fondamentalement, l’année 2019 sera pour le groupe celle de la mise en œuvre du processus de réformes des ressources humaines avec l’adoption d’une stratégie plus importante et plus élaborée pour mieux gérer les intérêts du groupe».

Sonatrach procédera également au lancement d’un programme de formation «200 Top jeunes», a indiqué, dans ce contexte, M. Ould Kaddour, précisant que «C’est un programme limité dans le temps à six mois et qui est destiné à former des jeunes aux cultures managériales. Car, pour être maintenue, la rentabilité doit être accompagnée d’une nécessaire formation».

Poursuivant son propos sur le développement du groupe, le PDG de Sonatrach a évoqué la loi sur les hydrocarbures, dont la révision, a-t-il soutenu, «est plus qu’une nécessité».

Par ailleurs, il est utile de rappeler que la compagnie pétrolière Sonatrach envisage le recrutement de 12.000 travailleurs, toutes spécialités confondues, au cours des cinq prochaines années, dont plus de 3.000 travailleurs en 2018, c’est ce qu’avait indiqué le directeur exécutif des ressources humaines de la Sonatrach, Kamel Brouri, lors de son récent passage dans une émission de la Radio nationale.

Ces recrutements permettraient de compenser les départs massifs à la retraite que Sonatrach avait enregistrés depuis 2008 et estimés à quelque 23.000 départs, soit la moitié des effectifs de la compagnie, dont 15.000 au cours des cinq dernières années. Selon ce responsable, le concours organisé en 2017 par cette compagnie a permis le recrutement de 8.000 travailleurs parmi 60.000 candidats qui étaient en lice.

Actuellement, les effectifs de la compagnie Sonatrach sont estimés à quelque 49.000 travailleurs dont 60% activent au sud du pays. Il est également question de lancer des post-graduations spécialisées pour répondre aux besoins spécifiques de ce groupe en matière de compétences, a cet effet, la direction du groupe a annoncé qu’un process de détection et de mise en valeur de talents a été mis en place par la compagnie.

M. Brouri a, par ailleurs, fait savoir que la stratégie de cette compagnie sur la période 2020-2030 accorde toute l’importance au développement des ressources humaines à travers, notamment la formation et le recrutement de personnel qualifié. Un personnel que bon nombre de grandes compagnies internationales d’hydrocarbures nous envie, puisque chaque année, le groupe Sonatrach annonce avoir subi des pertes en la matière et enregistrer le départ de dizaines de cadres sous d’autres cieux.

Mohamed Mendaci