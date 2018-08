FÃªte de lâ€™AÃ¯d El Adha : Le bon choix du mouton câ€™est dans les lieux de vente autorisÃ©s

La Fédération algérienne des consommateurs (FAC) a estimé, hier dans un communiqué, que seuls les lieux de vente autorisés pour la vente des moutons de l’Aïd El-Adha peuvent garantir «le bon choix» au citoyen. «Avec l’aide des vétérinaires, seuls les points de vente agréés permettront à l’acheteur de faire le bon choix en perspective de la prochaine fête de l’Aïd El-Kébir», a précisé le président de la FAC, Zaki Hariz.

La FAC attire l’attention des consommateurs et les met en garde contre les risques qu’ils peuvent encourir au plan sanitaire en cas d’approvisionnement auprès des revendeurs informels. Les recommandations de la FAC s’étendent également à la préservation de l’hygiène publique après l’opération d’abattage, ainsi qu’au respect des orientations des ministères de l’Agriculture et de la Santé visant à assurer un Aïd sans kyste hydatique.

Les citoyens sont aussi appelés à déposer les peaux de moutons dans les endroits spécifiés et ce, à l’effet de leur traitement ultérieur au titre de la campagne de collecte initiée par le ministère de l’Industrie. La FAC exhorte en outre les acteurs économiques, publics et privés, mobilisés (transports, commerces, réseaux de distribution d’électricité et d’eau potable) à observer le service de permanence durant les journées de fête. La Fédération algérienne des consommateurs réunit 35 associations de wilaya, dont celle d’Oran également présidée par Zaki Hariz.