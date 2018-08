Lutte contre le kyste hydatique : Mise en garde contre la contamination

«L’objectif assigné à l’opération de sensibilisation et de lutte contre le kyste hydatique c’est d’atteindre 0 cas de maladies en Algérie», c’est ce qu’a déclaré, hier, le Pr Youcef Tarfani, sous-directeur de la prévention au ministère de la Santé.

S’exprimant lors d’une journée d’information sur cette pathologie, organisée à l’Institut national de santé publique (INSP) à l’occasion de la fête de l’Aid El Adha, le Pr Tarfani a indiqué que l’Algérie enregistre actuellement 0.9 cas de kyste hydatique pour 100.000 habitants, contre 2.2 cas pour 100.000 habitants en 2000 et 0.86 cas par 100.000 habitants en 2003.

« Nous voulons atteindre le 0 cas de kyste hydatiques, d’où la nécessité de poursuivre notre combat contre cette maladie, notamment dans les wilayas qui enregistrent les plus des cas, comme Saida, Médéa, Tiaret et Tissemsilt», a-t-il dit. Le Pr Tarfani a, dans son intervention, évoqué les différentes actions entreprises en matière de lutte contre le kyste hydatique, précisant que chaque année, à l’occasion de Aïd El Adha, une large campagne de communication et de sensibilisation est lancée par le ministère de la Santé, autour de ce thème, et ce, en collaboration avec les Collectivités locales, les Services vétérinaires, la direction de l’Environnement, la direction des Affaires Religieuses ainsi que la société civile.

Pour le sous-directeur de la prévention au ministère de la santé, le but est d’informer le grand public sur les bonnes pratiques à adopter pour se prémunir contre cette pathologie qui représente un véritable problème de santé publique, du fait des complications qu’elle engendre. Il a, dans ce contexte, souligné le rôle important que doivent jouer les medias dans le processus de lutte contre le kyste hydatique. «Les médias, notamment les radios locales sont appelés à contribuer efficacement dans l’effort de lutte contre cette maladie en informant davantage la population sur les mesures à entreprendre pour briser le cycle de contamination vers l’homme» a insisté le Pr Tarfani.



Une maladie silencieuse aux conséquences désastreuses



Le spécialiste a, au cours de son intervention, donné de plus amples informations sur le kyste hydatique appelé aussi, hydatidose, qui est une maladie parasitaire, contagieuse, caractérisée par le développement chez l’homme, le plus souvent au niveau du foie ou du poumon, d’un ver parasite appelé Tænia ou Echinococcus granulosus. «Affectant accidentellement l’homme qui s’insère comme hôte intermédiaire dans le cycle parasitaire, dira le Pr Tarfani cette pathologie sévit sans distinction, avec une prédilection pour l’adulte entre 21 et 40 ans ». «C’est une maladie silencieuse qui évolue lentement» a-t-il informé, ajoutant, sa gravité réside principalement dans les complications qu’elle engendre, outre le risque de mort subite attribuée à cette parasitose qui touche essentiellement les bergers et les enfants et parmi les professionnels, les vétérinaires et les bouchers.

Pour sa part, le Pr Zoheir Belkaid, chef du service chirurgie à l’établissement hospitalier public Djilali-Rahmouni (ex-Clinique des Orangers) à Alger, s’est longuement étalé sur la prise en charge des malades atteint du kyste hydatique qui compte parmi les maladies dangereuses et à déclaration obligatoire.

Pour le Pr Belkaid, le kyste hydatique sévit en Algérie pays à l’état endémique et constitue un problème de santé publique, précisant que cette maladie qui est asymptomatique à son début n’est le plus souvent diagnostiquée qu’au stade de complications (apparition de kystes dans les organes) et nécessite alors une intervention chirurgicale souvent lourde et complexe.

«Il est généralement décelé lors d’une découverte fortuite ou après apparition des complications qui sont le plus souvent très graves» a fait savoir le chef de service de chirurgie, avant de préciser qu’il existe plusieurs localisations du kyste hydatique.

«Le kyste hydatique touche le foie dans 70% des cas puis les poumons entre 25 et 40% » a-t-il estimé, faisant part de l’existence de formes extra hépatiques graves comme l’atteinte osseuse avec 3% des cas, et de la colonne vertébrale dans 5% causant une paralysie.



L’Algérie a acquis une expertise reconnue au niveau international en matière de prise en charge de la maladie



Par ailleurs, le Dr Kamel Ait Oubelli, épidémiologiste à l’Institut national de la santé publique, a quant à lui, indiqué que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) classe le kyste hydatique parmi les maladies négligée malgré son incidence et sa gravité, de part les pertes économiques considérables qui lui sont attribuées. En effet, dans le monde, le nombre de personnes infestées est estimé entre 2 et 3 millions.

Evoquant la prise en charge de la maladie, le Dr Oubelli a indiqué que l’Algérie a acquis une expérience certaine en matière de traitement du kyste hydatique. «Nous avons une expertise reconnue à l’échelle internationale et régionale», a-t-il noté, poursuivant ce qui constitue un point fort dans la lutte conte la kyste hydatique.

L’intervenant qui a relevé le manque de données épidémiologiques exhaustives comme point faible pour cerner la maladie a relevé, également le manque d’intersectorialité dans la lutte contre le kyste hydatique. Il a appelé, de ce fait, à conjuguer les efforts pour éradiquer cette pathologie qui nécessité l’implication de plusieurs secteurs ainsi que la société civile.

De son côté, le Dr Mustapha Mebarki, médecin vétérinaire à la direction de l’Agriculture d’Alger, a mis en avant l’importance de faire appel aux services vétérinaires en cas de contamination des viscères et abats du mouton de l’Aïd, mettant en garde contre leur consommation, notamment le foie et les poumons.

Il a appelé par ailleurs de se mettte à l’écart des animaux domestiques (chats et chiens) et procéder à leur vaccination, s’il est nécessaire, pour éviter la transmission des parasites du kyste hydatique vers l’homme, sans oublier de se laver les mains à chaque contact avec ces animaux.

Ce que vous devez savoir

Examiner avec précaution les abats (foie, poumons) et les autres viscères du mouton à la recherche des kystes ou vésicules (boules d’eau).

Bouillir ou brûler les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d’eau,

Enterrer les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d’eau profondément sous terre (50 cm) de façon à ce que les chiens errants ne les déterrent pas.

Ne jamais abandonner dans la nature les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d’eau.

Ne jamais donner les abats et les autres viscères du mouton qui portent des boules d’eau à des chiens car ils constituent le réservoir du parasite,

Ne pas jeter les abats du mouton parasité avec les ordures ménagères (ce qui constitue de la nourriture pour les chiens errants),



Ne pas oublier les règles d’hygiène élémentaires :

Se laver les mains avant les repas,

Se laver les mains après avoir caressé un chien.

