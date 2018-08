SEAAL lance une campagne de sensibilisation : Rationaliser la consommation dâ€™eau potable

Dans quelques jours, l’Algérie, à l’instar des autres pays musulmans, célèbrera la fête de l’Aïd El Adha. Une occasion pour les citoyens de se rapprocher et de s’organiser autour de bonnes actions pour célébrer l’événement dans les meilleures conditions.

A cette occasion, la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL) a lancé une campagne de sensibilisation spéciale, appelant à la mobilisation de tout un chacun contre le gaspillage d’eau, qui reste une denrée précieuse.

« La rationalisation de la consommation de l’eau potable durant les périodes de fortes chaleurs et les fêtes religieuses, où des pics de consommation sont enregistrés, demeure la solution idéale pour éviter les perturbations dans l’alimentation en eau potable au niveau d’Alger et de Tipasa », a affirmé la SEAAL.

Dans un communiqué rendu public hier, ladite société a souligné qu’ « une surconsommation de l’eau potable durant la fête de l’Aid El Adha va indéniablement provoquer une baisse rapide des niveaux des réservoirs ».

Ceci dit, cette baisse rapide ne peut pas être compensée par les opérations de remplissage, affirme-t-elle, ce qui provoque des perturbations dans l’alimentation en eau potable. C’est dans ce sens que la SEAAL a appelé les citoyens d’Alger et de Tipasa à rationaliser leur consommation en eau potable durant ces périodes.

Fixant les horaires, où le pic de consommation est habituellement enregistré, le communiqué précise qu’il est préférable de réduire la consommation pendant le premier jour de l’Aid El Adha, entre 9h00 et 13h00, période durant laquelle les perturbations commencent à être ressenties.

« Il faudra entre 4 heures et 12 heures pour remplir les réservoirs et rétablir progressivement l’alimentation en eau potable », a expliqué la même source.

Plus explicite, la SEAAL révèle que du fait de l’interconnexion du réseau de distribution d’eau potable, une hausse de la consommation au niveau d’une commune se situant à l’Est d’Alger par exemple peut impacter l’alimentation en eau potable au niveau d’une commune se situant au centre d’Alger. Il faut dire que plus de 1,2 million de m3 d’eau sont produits et injectés quotidiennement dans le réseau de distribution d’eau potable sur Alger et Tipasa.



« Ne jetez pas vos déchets liés au sacrifice du mouton dans le réseau d’assainissement »



Par ailleurs, et afin de maintenir un cadre de vie agréable et propre pendant cette fête religieuse, l’Office national de l’assainissement lance, avec le concours de SEAAL, SEOR et SEACO, dans leur périmètre de gestion, une campagne de sensibilisation sous le thème «Prenez soin des réseaux d’assainissement». Il s’agit d’une campagne de sensibilisation sur l’hygiène et le respect des consignes d’hygiène afin d’éviter toute inondation et tout débordement au niveau du réseau d’assainissement.

« Les réseaux d’assainissement se transforment en décharge où sont jetés les déchets liés au sacrifice des moutons. Certains de ces déchets tels que les cornes, les pattes ou la toison ne peuvent être introduits dans les réseaux d’égouts car pouvant occasionner l’obstruction des canalisations et parfois même, dans certains quartiers, causer des débordements des eaux usées. Ces déchets peuvent nuire aussi au bon fonctionnement des stations d’épuration », détaille le communiqué.

Les opérateurs, sous tutelle du ministère des Ressources en eau et de l’Environnement, incitent les citoyens à éviter de jeter les déchets dans les égouts et de s’abstenir de lever les tampons des regards, et ce, en adoptant un simple geste, qui se résume à mettre ces déchets dans des sacs et les évacuer vers une décharge adéquate.

L’on apprendra que des équipes hautement qualifiées des unités opérationnelles de l’ONA, de SEAAL, SEOR et SEACO seront mobilisées 24h/24h, pour les besoins d’éventuelles interventions sur les réseaux d’assainissement et de surveillance des stations d’épuration.

En cas de sollicitation, SEAAL met à la disposition des citoyens le numéro de son centre d’accueil téléphonique opérationnel (CATO) le « 1594 » « fonctionnel 24h/24 et 7j/7 », affirme la même source.

Sarah A. Benali Cherif