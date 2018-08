Le petit business de lâ€™aid

À quelques jours de l’Aïd El Adha, le commerce des couteaux, des haches, des piques et autres outillages, utilisés à l’occasion de ce grand événement, marqué, par la mobilisation de tous les membres de la famille se porte merveilleusement bien. Cette « artillerie « spéciale fête, en effet, semble attirer, chaque année, des vendeurs de tous bords, qui tiennent à saisir cette opportunité en or, pour pratiquer un commerce florissant et lequel ne risque certainement pas de chômer, en ces jours qui précèdent l’Aïd El Kébir. En fait, à une semaine de la fête du sacrifice, les tâches sont partagées et chacun connait parfaitement son rôle. Même les gamins s’impliquent dans le rituel des préparatifs en mettant la main à la pâte pour que cette fête se déroule dans de bonnes conditions. Mais dans toute cette histoire, ce sont les commerçants comme toujours qui se frottent les mains, rien qu’à penser à ces cordes, ces couteaux, ces bassines en plastiques. Dans les marchés, des jeunes et moins jeunes affichent la couleur, en se reconvertissant dans la vente de ces articles considérés comme une véritable poule aux œufs d’or, vu la demande de ces derniers. Le consommateur est gâté, avec une batterie d’outils déposés à même le sol proposés aux passants pour tous les prix, les tâches et les fonctions aussi. Ce business de circonstances, à vrai dire, s’élargit également à une autre catégorie, pour cadrer avec l'événement religieux, en devenant du coup, apprentis rémouleurs ; un métier d’ailleurs sollicités par les citoyens, pour ne pas rater le geste du sacrifice du mouton de l’Aïd. Il faut dire aussi que les épices sont là, pour appâter les ménagères. Sur ce plan, elles sont gâtées avec toutes ces épices parfumées et aux saveurs diverses, préparées pour tous les plats. Au «royaume» des épices, on y trouve, même l’oignon séché et en poudre. Le commerce occasionnel, rappelons-le, revient, comme à chaque aïd, pour faire le bonheur du citoyen, qui d’une pierre et deux coups, n’aura plus à faire le tour des magasins spécialisés dans la coutellerie et autres créneaux en rapport avec la fête de l’Aïd el Adha, pour faire ses achats, mais surtout en lui cédant les produits à des prix imbattables. À l’heure des dépenses qui font exploser les budgets des ménages, l’informel, est là, pour «sauver» les chefs de familles.

Samia D.