DÃ©faut dâ€™affichage dans certains MarchÃ©s de la capitale : Prix etâ€¦ mÃ©pris

Tiens, tiens…, que s’est-il passé pour que, dans les deux marchés les plus importants du centre ville d’Alger, les prix soient brusquement absents de tous les étals, ou presque…

C’est à se demander si tous les marchands de légumes et de fruits se sont donnés le mot : plus aucun étal de ces deux marchés n’affiche les prix des fruits et légumes, alors que d’ordinaire, c’est tout le contraire qui se passait. Avant d’acheter quoique ce soit, le client avait au moins cette possibilité de voir les prix des fruits ou des légumes affichés, car c’est un paramètre important dans sa décision d’achat ou non. Conséquence directe, cette anomalie, qui à présent saute aux yeux, vous oblige à demander au commerçant le prix de la pomme de terre ou de la tomate que vous envisagez d’acheter.

C’est alors que durant le court instant de ce qui s’apparente à une hésitation, il vous toisera très vite —sans que vous ne vous en rendiez compte— avant de vous indiquer le prix demandé. Ah, ne vous avisez surtout pas de demander au marchand en question pourquoi le prix de ses légumes et fruits n’est plus affiché, alors que c’était encore le cas il y a à peine quelques jours.

Il ne vous répondra pas, faisant semblant, en cela, de s’adresser à un autre client, ou tout simplement d’interpeller son voisin d’étal. Renseignement pris auprès de quelques autres habitués de ces mèmes marchés publics : ceux-ci vous diront que l’absence d’affichage des prix permet à des commerçants de procéder le plus tranquillement possible «à la tête du client». Bien entendu sans être pour autant inquiétés, voire interpellé par les services antifraudes concernés.



«A la tête du client»



Un exemple vivant ? Cela s’est passé au marché Ferhat-Boussaàd, samedi dernier, aux environs de 15h30 lorsqu’un client demande au seul marchand de légumes qui vend des pommes de terre, le prix du kilo de cette denrée devenue subitement rare, paradoxalement : «75 DA», répond ce dernier. N’ayant pas le choix, notre client se résoud à acheter deux kilos, servis sans le moindre sourire. Puis il continue de faire le tour des étals. Arrivé de nouveau devant le même marchand, il surprend pratiquement le même échange entre celui-ci et une cliente, habillée plutôt modestement : «65 DA», répond-il à la dame qui venait de lui demander le prix du même légume. Entretemps notre marchand n’avait pas remarqué que le client qu’il venait de servir quelques minutes auparavant venait de passer une fois de plus devant son étal. Il aura donc indiqué, sans deviner la présence de ce dernier, deux fois le prix de la pomme de terre, mais cette fois avec une différence à la baisse de dix dinars entre les deux. C’est là où, bien entendu, notre client berné comprendra le sens du service «à la tête du client».

Résultat des courses, c’est encore une fois le client qui se trouve floué par une attitude plutôt inattendue.

Comme quoi à la moindre occasion qui leur est offerte, certains commerçants n’hésitent pas à transgresser les règles de déontologie d’un métier qui est pourtant censé être pratiqué dans le respect de la clientèle. C’est pourquoi, nous semble-t-il, des contrôles de prix inopinés devraient être effectués souvent par les services antifraudes concernés, dans l’intérêt général, bien entendu.

Kamel Bouslama

Les clients se plaignent

La majorité des commerçants des marchés de proximité rejettent la balle vers les grossistes qui augmenteraient les prix des produits agricoles à chaque événement religieux. Lors d’une tournée aux marchés couverts de Ferhat Bousaâd (ex-Meissonier) et de Reda Houhou (ex-Clauzel), nous avons remarqué que les prix ont connu une hausse vertigineuse par rapport à la semaine précédente, notamment pour les produits essentiels tels que la pomme de terre cédée entre 70 et 85 DA/kg. Cette hausse touche également d’autres légumes, à savoir la courgette cédée à 80 DA/kg, la carotte à 60 DA, le navet à 200 DA, le poivron à 60 DA, l’aubergine 60 DA, la tomate à 100 DA. S’agissant des fruits, c’est pire : la pêche est affichée de 150 à 200 DA/kg, de même pour le raisin à 200 DA/kg, les pommes locales à 150 DA et la banane à plus de 300 DA. Par ailleurs, nous avons constaté que d’autres vendeurs sont à l’extérieur des marchés couverts, car ces espaces commerciaux ferme leurs portes en début d’après-midi. Les consommateurs expriment leur mécontentement, notamment les chefs de familles, qui affirment qu’il ne sert absolument à rien de demander aux commerçants les causes de cette flambée des prix. «Nous entendons à chaque fois le même refrain», disent-ils.

Une veille femme en haïk nous dit que «c’est toujours la même chose et que rien n’a changé». Une autre personne âgée nous a confié qu’elle avait de grandes difficultés à subvenir aux besoins de sa famille nombreuse.

Hichem Hamza