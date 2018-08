Formation professionnelle : Assurer une place Ã  tous les demandeurs

121 Instituts nationaux Spécialisés pour la prise en charge des élèves

Le secteur de la Formation et de l’Enseignement professionnels propose pour la rentrée 2018 au profit des candidats ayant le niveau scolaire de 3e année secondaire et qui désirent une inscription en Technicien supérieur (TS), sept nouvelles spécialités introduites pour la première, indique un communiqué du ministère. Ainsi l’offre de formation au profit de ces candidats pour la rentrée de septembre 2018, propose «un total de cent vingt-deux spécialités relevant de différentes branches professionnelles dont sept nouvelles spécialités, introduites pour la première fois dans la nomenclature des spécialités, telles que la conduite des travaux de restauration du patrimoine bâti ; l’industrie plastique ; l’installation et la maintenance des systèmes d’alarme et de vidéosurveillance ; la gestion du commerce de détail... précise la même source.

Le ministère relève que dans l’objectif d’assurer une place pédagogique à tous les demandeurs d’inscription en technicien supérieur, il a été décidé d’opter pour la décentralisation de certaines formations très prisées, mais dont la formation n’existe que dans la capitale. Afin de permettre aux candidats de différentes wilayas de suivre une formation professionnelle dans l’une des spécialités très demandée, le secteur «procède à sa décentralisation au niveau des établissements d’autres wilayas, disposant de moyens nécessaires pour assurer la formation en résidentiel, ou en apprentissage lorsque l’établissement est implanté dans un bassin de production favorable», ajoute la même source.

A ce titre, «les formations liées aux techniques audiovisuelles sont programmées en plus de la wilaya d’Alger, à Ouargla, Oran, Boumerdès, les formations liées aux Arts et industries Graphiques sont assurées à Blida, Sétif, Constantine, Oran et Ghardaïa, alors que la maintenance automobile est proposée à Souk Ahras, Oran, Guelma, Mascara», explique le ministère, qui note que cette décentralisation des formations «permet une équité dans les choix, notamment, au profit des candidats issus des zones rurales et urbaines défavorisées, et de réaliser un équilibre en termes de postes à offrir par wilaya».

Le ministère relève, dans ce sens, que des efforts particuliers sont menés pour assurer une place pédagogique à tous les demandeurs d’inscription en technicien supérieur parce que c’est à ce niveau que «se situe la plus forte demande, en particulier pour certaines spécialités très prisées», rappelant que «chaque année ce sont plus de 300.000 candidats qui ratent le baccalauréat, et que beaucoup d’entre eux ne reviennent pas au lycée, et choisissent de continuer leurs études, dans un cycle de T.S., de plus, de nombreux bacheliers et même des licenciés de l’université, s’inscrivent en TS dans certaines spécialités». Pour la prise en charge de ces élèves sortants de la classe 3e année secondaire (au minimum), le secteur dispose de 121 Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP), dont la mission principale est d’assurer la formation de technicien supérieur alors que 13 autres nouveaux INSFP seront ouverts en septembre prochain. Ces instituts, à vocation nationale, sont répartis à travers toutes les wilayas et forment, chacun selon sa spécialisation dans différents domaines, notamment l’art et l’industrie graphique, le bâtiment travaux publics, le froid et climatisation, la maintenance automobile, l’agriculture et l’industrie agroalimentaire, l’hôtellerie tourisme, l’automatisme.



13.645 postes à Tizi Ouzou



Un total de 13.645 postes de formation est proposé par le secteur de l’Enseignement et de la Formation professionnels à Tizi-Ouzou pour la session de septembre 2018, a-t-on indiqué dans un communiqué émanant de la Direction locale de ce secteur (DFEP). Cet éventail de postes de formation, diplômante et qualifiante, englobe 148 spécialités dont neuf nouvelles à répartir sur 3.770 postes de formation résidentielle, 5.654 postes de formation d’apprentissage, 640 postes de formation au niveau des établissements privés de la formation professionnelle, 3.394 postes en formation qualifiante (dont 668 destinées aux femmes au foyer, 75 formations en milieu rural et 595 formations pour les catégories particulières). «Les formations proposées sont bien étudiées et adaptées à l’offre existante sur le marché local de l’emploi et nous avons la capacité d’accueillir plus d’apprenants en cas d’afflux. Notre politique est d’offrir un poste à tout demandeur», a assuré dans une déclaration à l’APS Rachid Louhi, directeur local de la formation professionnelle. Il sera également procédé à l’occasion de cette rentrée, rapporte le document, à la mise en service «de manière graduelle» de plusieurs structures pédagogiques et d’accueil qui viendront renforcer les capacités du secteur. Il s’agit, de l’Institut d’enseignement professionnel (IEP) de Oued Fali, offrant 1.000 postes de formation, 300 lits, en régime internat et 500 places en demi-pension, et de l’Institut national spécialisé de la formation professionnelle (l’INSFP) d’Azeffoun, d’une capacité de 300 postes de formation, 120 lits en régime internat, 120 places en demi-pension et un hôtel d’applications. Deux réfectoires d’une capacité de 100 places seront également réceptionnés et mis en service au niveau des CFPA de Beni Yenni et de Sidi Naâmane, ainsi qu’un internat de 60 lits au CFPA Tizi Ghenif. Aussi, et en sus des postes pédagogiques et sociaux offerts aux apprenants, la mise en service de ces nouvelles structures «sera accompagnée par des recrutements appropriés en fonction des besoins de chacune d’elles» a indiqué M. Louhi. S’agissant des inscriptions, il est indiqué que celles-ci sont ouvertes depuis le 15 juillet dernier et se poursuivront jusqu’au 15 septembre. Elles seront suivies de trois journées de sélection et d’orientation les 16, 17 et 18, juste avant la rentrée officielle qui aura lieu le 23 septembre.

En outre, les candidats aux formations désirant s’inscrire par internet peuvent procéder directement via le site du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels, est-il souligné.