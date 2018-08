Crédits immobiliers : Nouvelles offres pour l’achat et la rénovation de logements

De nouvelles offres d’aides allant jusqu’à 500 millions de centimes au profit de ceux qui désirent acheter un logement. Des prêts pour la restauration et la réhabilitation des habitations, pouvant atteindre les 50 millions de centimes. Voilà la nouvelle formule lancée en exclusivité par l’établissement financier « Housing Bank ». Un établissement qui veut s’inscrire dans la dynamique de réalisation de logements que les pouvoirs publics mènent tambour battant. Cette nouvelle formule «entrera en service d’ici la fin de l’année en cours», selon le département d’information de cette banque.

La formule est d’autant plus intéressante lorsque l’on sait que «ces prêts entrent dans le cadre de la finance islamique» précise-t-on. Cette transaction permettra aux citoyens et aux opérateurs économiques de déposer leurs avoirs auprès de la banque afin de tirer profit des taux de bénéfices provenant des opérations mutualistes et des activités commerciales qu’effectue la banque. La banque procède à ces opérations dans le cadre des transactions bancaires sans intérêts.

Les citoyens ayant déposé des fonds d’au moins 100.000 dinars peuvent bénéficier de cette opération de prêt, il est mentionné que des prêts sans intérêts peuvent atteindre une valeur de 500 millions de centimes. Ce prêt pour l’achat d’une maison sera attribué en fonction de la situation professionnelle des demandeurs mais concerne principalement, les clients dont les revenus mensuels dépassent les 70.000 dinars.



Achat d’une maison : diverses formules



Dans ce cadre, les services de l’établissement bancaire « Housing Bank » sont en phase des préparatifs de nouveaux financements concernant la subvention des opérations d’achat ou de réhabilitation des immeubles.

Cette nouvelle offre, vient s’ajouter à la formule de location-vente appelée “Ijara Tamlikia” lancée, quelques mois auparavant, par la CNEP-Bank. Il s’agit d’une formule de location-vente non basée sur l’intérêt. C’est une formule de financement par laquelle la banque acquiert un logement choisi par le client (particulier) et le lui donne en location en contrepartie du paiement de loyers.

En somme, le secteur de l’habitat, s’affirme à juste titre, comme l’un des secteurs prioritaires dans les différents plans de développement. À titre de rappel, le budget sectoriel s’est élevé à 158,524 milliards de dinars, dont 16,624 milliards de dinars pour le fonctionnement et 141,90 milliards de dinars pour l’équipement, outre 78,41 milliards de dinars au titre du compte d’affectation spéciale. La poursuite de la réalisation des différents programmes d’habitat visant à promouvoir le secteur et à répondre à la demande des citoyens à travers l’ensemble du territoire national, impose la recherche de nouveaux modes de financement et de diversification des ressources.

Dans le même contexte, il convient de citer les récentes déclarations du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, qui a assuré, lors de sa visite à Relizane, que le gouvernement s’engage même, dans le cadre de l’aide à l’habitat rural, à reconstruire les habitations détruites. «Nous continuerons à fournir tous les moyens et les possibilités nécessaires à cet effet, à l’exemple du raccordement de ces régions aux réseaux d’électricité et du gaz», a-t-il promis.



Habitat : un secteur en pleine mutation



Il est à noter qu’au titre de la loi de finances 2018, le secteur de l’habitat à introduit deux nouveaux articles dont le premier (article 107) autorise le Trésor public à prendre en charge les intérêts pendant la période de différé et prévoit la bonification à 100% du taux d’intérêt des prêts accordés par les banques publiques et privées dans le cadre de la réalisation de 120.000 logements (location-vente) inscrits pour l’exercice 2018. Le second article (117) prévoit la prolongation jusqu’au mois d’août 2019, des délais d’application de la loi 08-15 du 20 août 2008, amendant et fixant les règles relatives à la finalisation des constructions et à leur mise en conformité.

Dans le cadre de la diversification des modes de financement des projets du secteur, le ministère de l’Habitat a mis en œuvre une nouvelle stratégie depuis 2017. Une stratégie qui repose, principalement, sur 4 axes : l’habitat, l’urbanisme, la numérisation et la modernisation du secteur et la formation. Au vu de l’énorme chantier de réalisations initié, le secteur s’emploie à diversifier les modes et les sources de financement des projets d’habitation afin de réduire le financement direct par le Trésor et de tenir compte des capacités financières des ménages, ainsi il a été annoncé que pas moins de 80.000 nouvelles aides au logement rural seront octroyées par l’Etat au cours de l’année 2018.

Ceci, sans compter le fait que dans le cadre des projets AADL, l’Etat accorde des aides financières de 700.000 DA pour la réalisation des logements et des réductions de 5.000 DA dans la valeur du m2.Le citoyen a bénéficié, dans ce cadre, d’un délai de 25 ans pour s’acquitter de 25% de la valeur des logements.

A noter enfin, que les Algériens seront au rendez-vous d’une grande fête de relogement dans 40 wilayas, avec la distribution prochaine des 30.000 logements qui concernera 14.700 (soit 50%) de la formule du logement public locatif (LPL), 3.500 pour la formule AADL, 7.300 logements ruraux, 2.200 logements sociaux participatifs (LSP), 230 logements promotionnels publics (LPP) et 1.200 quotas parmi les lotissements sociaux.

Le secteur a procédé récemment à la distribution de plus de 50.000 logements de différentes formules au mois de ramadhan dernier et 56.000 autres à l’occasion de la fête d’indépendance, le 5 juillet. Des opérations qui vont durer dans le temps, puisque les pouvoirs publics ont annoncé que des distributions de logements auront lieu à l’occasion de chaque fête nationale.

Tahar Kaidi