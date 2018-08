JournÃ©es culturelles du Sud Ã  Tipasa : Patrimoine et IdentitÃ©

Les wilayas du Sud en particulier Illizi et Adrar s’invitent au Nord dans la wilaya de Tipasa et ce dans le cadre du programme «Eté d’Algérie 2018» organisé par l'Office National de la Culture et de l'Information (ONCI), en partenariat avec l'ENTV et l’ENRS.

Lancée vendredi dernier, sur le thème «Notre Patrimoine…notre Identité», cette nouvelle édition, qui s’étalera sur une semaine, est programmée au niveau de la placette du port de la ville touristique de Tipasa. Une grande manifestation qui se veut une opportunité afin de mettre en valeur le bouquet de traditions, préservées soigneusement, que berce l’Algérie.

Ces journées culturelles permettront de prendre connaissance des indescriptibles richesses de nos wilayas «Illizi et Adrar».

Ainsi des artisans et des troupes culturelles partageront avec les visiteurs des objets et des bijoux traditionnels, de la tapisserie, de la broderie, de la maroquinerie, voire d’autres créations aux touches ancestrales.

Des Khaïmas, où les visiteurs admireront le savoir-faire et le talent des artisans, distingueront, ces journées culturelles du Sud. En l’occurrence, les soirées de ces dernières seront, bel et bien, agrémentées par des troupes artistiques et folkloriques.

R. C.