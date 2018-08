SoirÃ©es musicales dâ€™Arts et culture : Programme variÃ© pour le week-end

L’Etablissement Arts et Culture de la wilaya d’Alger a concocté pour la saison estivale 2018, une palette artistique riche et diversifié, choisi soigneusement pour mettre en valeur le patrimoine musical algérien. Ce programme, peaufiné avec délicatesse, tente de séduire toutes les franges de la société, mais surtout, élaborer des spectacles de divertissement à tous les mélomanes de tous âges.

C’est un programme qui prendra le public dans un univers à cent pour cent musical, conjugué dans tous les styles des temps et qui traduisent la richesse et la diversité de notre culture algérienne.

Et comme à l’accoutumée, l’établissement Arts et culture de la wilaya d’Alger prépare un riche programme pour chaque week-end afin que les Algérois puissent trouver refuge après une semaine de travail et de stress.

Des artistes talentueux seront tous à l’honneur, pour répondre aux attentes du public et le satisfaire, tel est l’objectif d’une culture continuelle en mettant en scène pour les soirées des 16, 17 et 18 août à partir de 20h au théâtre plein air- de la promenade des Sablettes, le fils de l’icône du chaàbi Dahmane El Harrachi Kamel, ainsi que Malia Saadia et une soirée de variété avec Abderrahmane Djelti.

Connue pour avoir longtemps abrité les soirées de la musique chaàbi, la tahtahate el fenanine de la pêcherie d’Alger continue sur sa lancée et propose trois soirées de chaàbi avec Guelal Louenas, Amari Fateh et Karim Aouidat.

Au niveau de Dounia Parc, aux Grands Vents, le public algérois aura rendez-vous pour les soirées des 16, 17 et 18 août avec Kamel Farès, Aouamer Redouane et Nessma Flamenco.

Kader Bentounès