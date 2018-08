M. Mihoubi: Â« Les artistes algÃ©riens ont besoin d'appui de soutien et de parrainage Â»

Plus de 700.000 spectateurs ont assisté aux différents festivals et activités culturelles organisés depuis le début de l’été 2018 à travers le territoire national, a affirmé, dimanche soir à Guelma, le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi.

Répondant à une question de l’APS, lors d’une conférence de presse qu’il a animée à la maison de la culture de Guelma en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya, le ministre a estimé que le public qui assistera aux différentes activités artistiques peut dépasser, fin août courant, le million de spectateurs.

M. Mihoubi a ajouté que plus de 600 rencontres artistiques locales ont été organisées durant les 5 dernières semaines à travers le territoire national ainsi que 50 grands spectacles dans le cadre de la caravane initiée en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.

Il a également fait part dans ce contexte d’un "phénomène sans précédent enregistré dans les villes de l’intérieur du pays marqué par l’affluence parfois de 12.000 à 15.000 spectateurs".

Il a précisé que cette caravane encadrée par l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) a visité jusqu’à présent 40 wilayas, ajoutant qu’elle a réalisé "un large succès", grâce à "l’adhésion des représentants de la société civile dans toutes les régions, notamment celles qui n’ont pas connu des activités culturelles similaires depuis 50 ans".

Les grands festivals, dont le festival de Djemila (Sétif) et celui de Timgad (Batna), ont connu une affluence sans précédent, a constaté, M. Mihoubi qui a présidé l’ouverture de ces deux manifestations artistiques phares marquées par une forte participation des artistes algériens. Le ministre a également rappelé des grands acquis du secteur de la culture durant les 20 dernières années dans les volets relatifs au patrimoine, recherche et structures, grâce, a-t-il dit, à l’intérêt affiché par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit du secteur de la culture.

Le ministre de la Culture s’est rendu dans le cadre de sa visite dans la wilaya de Guelma à la piscine romaine à Hammam Debagh dans la commune d’Héliopolis, aux thermes romains de la ville de Guelma avant d’assister à des activités culturelles et artistiques au niveau de la maison des jeunes scientifiques Salah Boubenider, à la maison de la culture et au théâtre régional de la ville.

M. Mihoubi a également visité la maison familiale du défunt Président Houari Boumediène dans la commune de M’djaz Amar qui fait l’objet de travaux pour la transférer en musée dédié au deuxième Président de l’Algérie indépendante.