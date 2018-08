Selon le ministÃ¨re des Affaires religieuses : Â« Lâ€™AÃ¯d El Adha sera cÃ©lÃ©brÃ© mardi 21 aoÃ»t Â»

Le communiqué rendu public, hier, souligne également que le dimanche 12 août 2018 —soit, hier NDLR— était «le 1er Dhou el Hidja 1439 de l'hégire» et que «le rassemblement sur le mont Arafat interviendra le lundi 9 Dhou el Hidja, correspondant au 20 août 2018». A l’occasion de cette fête religieuse, le ministère a présenté «ses meilleurs vœux à tout le peuple algérien».

Il faut dire que pas moins de quatre millions de moutons devant être sacrifiés le jour de l’Aïd seront mis sur le marché, ces jours-ci, à travers le territoire national, ce qui représente en soi une quantité largement suffisante pour répondre à la demande, comme indiqué d’ailleurs, récemment, par le représentant des éleveurs, M. Bouzid Salmi. Selon cette même source, il s’agit d’une quantité d’ovins qui est bien supérieure à celle de l’année dernière. Ainsi, les ménages auront un large choix avant de procéder à l’achat de la bête à sacrifier le jour «J». Côté prix, «ils seront à peu près les mêmes que ceux de l’année passée», soit, en moyenne, entre 35.000 et 50.000 DA.



La continuité de l’activité commerciale sera assurée



Aussi et tout comme les années écoulées, il est attendu que cette fête de l’Aïd se déroule dans la joie mais aussi dans une ambiance marquée par la continuité de l’activité commerciale. En effet, les rideaux de commerce fermés durant l’Aïd n’est plus qu’un lointain souvenir. Il faut savoir, à ce propos, que pas moins de 50.800 opérateurs économiques et commerçants, dont 5.506 boulangeries sont mobilisés pour assurer la permanence à l’occasion de la fête de l’Aïd». En d’autres termes, ce chiffre de 50.800 opérateurs traduit «une augmentation de 47% par rapport à 2017 où le nombre était de 34.500 commerçants dans différentes activités». Les boulangeries, les commerces de fruits et légumes et d’alimentation générale, les boucheries, les cafétérias, les restaurants et les unités de production d’eaux minérales, de lait et les minoteries, figurent entre autres activités commerciales concernées par la permanence, a-t-on appris. Dans la seule wilaya d’Alger, les services de la direction du commerce de la wilaya ont mobilisé plus de 4.500 commerçants pour assurer les permanences durant les deux jours de l'Aïd El Adha, mais également durant la semaine qui suit cette fête religieuse. Selon le directeur du commerce de la wilaya, M. Karim Kech, «4.522 commerçants sur les 8.674 enregistrés au niveau d'Alger ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd El Adha et la semaine qui le suit (à compter du vendredi), ce qui exige un contrôle du taux de respect du programme par les commerçants dans le but de garantir un approvisionnement ininterrompu de l'ensemble des produits de grande consommation». Poursuivant ses propos, M. Kech signale que ces mesures s'inscrivent en fait dans le cadre de la nouvelle loi qui exige des commerçants la reprise de leurs activités durant les week-ends, les congés annuels et les fêtes officielles et prévoit des peines à l'encontre des commerçants défaillants.

Remarque importante à noter cependant, «cette mesure ne concerne pas toutes les activités commerciales et se limite uniquement aux services dont a besoin le citoyen lors des fêtes religieuses, à l'image des magasins d'alimentation générale, les vendeurs de fruits et légumes et les boulangeries». Ainsi donc au niveau de la capitale, il est prévu l’ouverture, durant les deux jours de l’Aïd, de «483 boulangeries, 2.240 commerçants de fruits et légumes, outre neuf minoteries et huit laiteries».

En cas de non-respect du programme de la permanence, des sanctions seront prises à l’encontre des commerçants contrevenants et ce, conformément à la législation en vigueur.

Soraya Guemmouri