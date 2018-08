Industrie cosmÃ©tique : Un secteur qui monte

La 1ère édition du Salon international de l’industrie et des métiers de la cosmétique, de l’hygiène corporelle et du bien-être «EXPO & CONFERENCE » se tiendra du 10 au 16 septembre 2018 au palais des Expositions (SAFEX) Pins Maritimes (Alger). Organisé sous le haut patronage du ministre du Commerce, cet événement professionnel se propose de réunir, durant sept jours, des producteurs, des professionnels, des investisseurs et des exportateurs, et de leur ouvrir des possibilités de rencontres d’affaires rythmées par des cycles de conférences et d’ateliers techniques. Dans un communiqué publié sur le site web d’Algex, les organisateurs ont souligné que cet événement est dédié exclusivement à l’industrie des produits cosmétiques, de beauté, d’hygiène, de soins corporels, aux parfums et aux produits d’entretien d’une façon générale, ainsi qu’à l’industrie des intrants et des équipements nécessaires à la fabrication de ces produits. « Comme il sera également ouvert au grand public pour les besoins de publicité et d’appréciation des attentes des consommateurs», a jouté la même source. En effet, les experts estiment que l’industrie cosmétique est le secteur qui ne cesse de connaître de plus en plus une croissance importante. Ce développement constitue un signal fort que les Algériens soignent de plus en plus leur apparence et se soucient de leur bien-être. Donc, le marché des produits cosmétiques est un domaine à fort potentiel pour la fabrication des produits, d’équipements, d’ingrédients, de technologies de traitement et de solutions d’emballage. À ce propos, il est utile de rappeler que le ministre du Commerce, Said Djellab, lors de son passage au Conseil de la Nation, avait indiqué que «les importations de maquillage coûtent annuellement au Trésor 300 millions de dollars». S’agissant du programme du salon, les organisateurs ont précisé que des conférences et ateliers techniques seront animés par un cabinet-conseil de renommée internationale «Grant Thornton», avec la participation active des experts des métiers de la cosmétique et des responsables des administrations, et auront pour objet de traiter méthodiquement les problématiques de développement et les opportunités de l’ensemble de la filière des cosmétiques. Sur une superficie exposée de 2.500 m2, ce salon prévoit plus de 120 exposants, plus de 100 décideurs, et plus de 15.000 visiteurs.

M. A. Z.