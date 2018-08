Une dÃ©lÃ©gation dâ€™hommes dâ€™affaires algÃ©riens Ã  Paris, en octobre : Consolider un partenariat dâ€™exception

Le président de la Chambre de commerce et d’industrie algéro-française, qui a annoncé cet évènement, devait préciser que cette rencontre d’affaires entre les délégations d’hommes d’affaires des deux pays constituera l’occasion pour passer en revue une série de dossiers de coopération et examiner les moyens de renforcer le cadre de partenariat. Une rencontre qui coïncidera, pour rappel, avec la tenue de la prochaine réunion du Comité mixte économique algéro-français (COMEFA) et la 2e session du Dialogue stratégique, prévues dans la capitale française en octobre prochain. Selon les déclarations de M. Kaci Aït Yala, les deux délégations devront aborder, par la même occasion, la possibilité, pour les deux parties, de pénétrer le marché africain dans le cadre de sociétés mixtes. Il y a lieu de souligner que les deux parties se sont engagées, à l’issue de la quatrième session du Comité mixte économique franco-algérien (COMEFA), tenue à Alger le 12 novembre 2017, et qui a été couronnée par la signature de trois accords de partenariat dans les domaines de l’automobile, l’énergie et l’agroalimentaire, à « hisser le partenariat économique et industriel entre l’Algérie et la France au niveau d’excellence de leurs relations politiques ». Les officiels des deux pays ont exprimé, dans ce sens, leur volonté d’ouvrir de nouvelles perspectives pour une intensification et une diversification du partenariat entre les opérateurs économiques des deux pays. L’engagement devra axer, dans cette optique, sur la construction du partenariat bilatéral sur de nouvelles bases, et dans une logique de coopération et d’investissement favorisant le transfert de savoir-faire et de technologie dans le cadre de « projets innovants ». Aussi, les deux parties sont convenues d’examiner

« les modalités de mise en place d’un mécanisme bilatéral pour faciliter les investissements dans les deux pays ». L’Algérie, qui a opté pour la diversification de son économie, a fait entendre sa priorité pour des investissements dans des secteurs stratégiques dans les domaines ciblés, notamment, l’industrie automobile, l’agriculture, le numérique, la transition énergétique et le tourisme. Les actions retenues dans le cadre du Document-cadre de partenariat pour la période 2018-2022, le premier (2013-2017) étant arrivé à échéance, devront s’inscrire dans cette dynamique et contribuer à ouvrir de nouveaux axes de travail pour les années à venir.

