RÃ©union de lâ€™Opep : Maintenir la stabilitÃ© du marchÃ© pÃ©trolier

Le président-directeur général (Pdg) de Sonatrach, Abdelmoumène Ould Kaddour, a indiqué récemment que l’Algérie souhaite « le maintien de l’accord de décembre 2016 » de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et non-Opep, lors de la réunion de septembre prochain à Alger.

«Ce que nous souhaitons est que l’accord de 2016 soit maintenu », a-t-il indiqué. Cependant, a-t-il nuancé, « ce qui se passe actuellement aura certainement, avec, notamment, la conjoncture politique actuelle aux Etats-Unis et au Moyen-Orient, un impact sur la réunion que personne ne peut prévoir ». Cette entente des 14 pays de l'Organisation avec 10 autres pays producteurs non- OPEP a permis de retirer du marché une quantité de 1,8 million de barils/jour et de raffermir les cours qui varient actuellement entre 70 et 80 dollars le baril. Les quotas ont été jusque-là respectés. Tout l’intérêt de la réunion de septembre est de permettre aux pays de l'OPEP de se concerter pour maintenir la stabilité du marché pétrolier. Ould Kaddour a indiqué qu’une proposition d’augmentation sera examinée à la prochaine réunion du Comité conjoint de suivi de l’accord Opep/non-Opep, prévue en septembre à Alger. Mais avant d’étudier cette proposition, il y aura une « évaluation de la situation pour s’assurer qu’il y a nécessité d’augmenter l’offre sur le marché ». En effet, il convient de rappeler que le marché du pétrole surveille avec attention la relation entre les États-Unis et l'Iran. Washington, qui est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien, a d’ores et déjà annoncé que les pays qui importent du pétrole de Téhéran seront sanctionnés à partir de novembre. Le président américain Donald Trump a lancé même une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, qu'il a menacé de représailles. Si les sanctions sont maintenues, « l'offre iranienne pourrait baisser de 800.000 barils par jour», ont estimé les analystes de Bank of America Merrill Lynch, qui évaluent que chaque million de barils disparaissant du marché peut faire grimper le prix de 17 dollars. « La crainte de voir disparaître l'essentiel des barils exportés par l’Iran, troisième grand producteur de l’Opep, est à l’origine de la hausse des prix de l'or noir au début de l'été, avant que l'Arabie saoudite n'affirme vouloir compenser les éventuelles pertes de l’Iran et celles du Venezuela». C’est donc à juste titre que «l'Iran est la clef du marché du pétrole pour les prochains mois », ont affirmé des analystes. Si plusieurs facteurs exogènes influent sur les prix du pétrole qui sont très volatiles, il n’en demeure pas moins vrai qu’ils pourraient se stabiliser d'eux-mêmes tant qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande. Pour rappel, commentant les derniers développements sur la scène pétrolière mondiale, Ould Kaddour, P-DG de Sonatrach, a indiqué qu’« on ne sait pas comment le marché va réagir », mais ce qui est sûr « les prix vont baisser». « Et si les prix se maintiennent toujours à la hausse, même après la décision de l’Opep à Vienne, le 22 juin dernier, d’augmenter d’un million de barils, c’est parce que cette offre supplémentaire viendra compenser la baisse de la production vénézuélienne et libyenne », a-t-il expliqué.

Farid Bouyahia