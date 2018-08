Tamanrasset : Reddition de trois terroristes

Trois terroristes se sont rendus, hier, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e RM). Il s’agit de Brezegui Ahmed, qui a rallié les groupes terroristes en 2009, Sioud Hamza, dit ‘‘Abou Youcef’’, qui a rallié les groupes terroristes en 2014 et Zouaouid Mustapha, dit ‘‘Abou Abderrahmane’’ qui a rallié les groupes terroristes il y a quelques années. L’opération a permis également de récupérer trois pistolets-mitrailleurs et trois chargeurs garnis.



Echec d’une tentative de contrebande de denrées alimentaires à In Guezzam



Un détachement de l’ANP a mis en échec, le 11 août à In Guezzam (6e RM), une tentative de contrebande de 4,4 tonnes de denrées alimentaires à bord de trois véhicules. Dans le même contexte, un détachement combiné de l’ANP a intercepté, à Bordj Bou Arreridj (5e RM), un narcotrafiquant en possession de 25 kilos de kif traité, tandis que 22 quintaux de tabac et 450 unités de boissons ont été saisies à Biskra et Ouargla (4e RM)». D’autre part, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté 33 immigrants clandestins à Tlemcen, Ouargla et In Guezzam.