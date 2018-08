Relance du tourisme tunisien : Lâ€™apport important du marchÃ© algÃ©rien

Le président de la Fédération tunisienne de tourisme (FTT), Khaled Fakhfakh, a affirmé samedi que le marché algérien demeure un marché important pour le tourisme tunisien et a contribué à sa relance. «Les marchés algérien, russe et français sont les marchés les plus importants en ce qui concerne le nombre de nuitées passées dans les hôtels tunisiens», a déclaré M. Fakhfakh, mettant l’accent sur la nécessité de coordonner les efforts entre les professionnels du tourisme tunisiens et algériens pour bien préparer la prochaine saison. Jusqu’au 20 juillet dernier, le nombre des touristes algériens qui ont visité la Tunisie a augmenté de 17,7% pour atteindre 1,2808 million de visiteurs, selon le président de la Fédération tunisienne des agences de voyages et de tourisme (FTAV), Jabeur Ben Attouch. Pour sa part, le président du Syndicat national des agences de voyages algériennes (SNAV), Saïd Boukhelifa, a affirmé que la Tunisie demeure la destination «la plus attractive» pour les Algériens. Il a ajouté, dans le cadre d’une visite de travail d’une délégation du SNAV aux zones touristiques de Yasmine Hammamet, Sousse et Monastir pour constater les conditions d’accueil et de séjour des touristes algériens en Tunisie, que les touristes algériens passent leurs séjours agréablement et dans de bonnes conditions. M. Boukhelifa a encore souligné que le nombre de touristes algériens ne cesse de s’accroître pour atteindre, d’ici fin 2018, 2,2 millions.