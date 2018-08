Exploitation des parkings et plages sans autorisation : 4 personnes arrÃªtÃ©es Ã  Oran

Les éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté, samedi dernier à Oran, quatre personnes dans le cadre de la lutte contre le phénomène d’exploitation de parkings et des plages sans autorisation, a-t-on appris hier auprès de cette instance sécuritaire. Lors d’une patrouille, des éléments de la brigade territoriale de la gendarmerie nationale d’El Ançor (commune du littoral) ont arrêté, au niveau de la plage les Andalouses, trois personnes qui utilisaient la route comme parkings de véhicules sans autorisation et les ont conduites au siège de la brigade pour enquête en prévision de leur présentation devant la justice. Le même jour, des éléments du poste de la gendarmerie nationale ont effectué une patrouille de contrôle à la plage de Coralès (commune de Bousfer) où ils ont découvert tables et parasols sur la plage dont le propriétaire ne disposait pas d’autorisation pour exercer cette activité commerciale. Le mis en cause a été conduit au siège de la brigade territoriale de la gendarmerie de Bousfer avant d’être présenter devant la justice. Cette opération s’inscrit dans le cadre des activités préventives pour sécuriser les estivants et garantir la gratuité des plages du pays et lutter contre l’exploitation illégale des parkings. Cette opération se poursuit sur le terrain durant la saison estivale.