Braquage du bureau de poste de Debdeb : Arrestation de trois auteurs prÃ©sumÃ©s dont le receveur de poste

A peine une semaine après le spectaculaire braquage à main armée du bureau de poste de Debdeb (Illizi), une commune située à proximité des frontières libyennes, les auteurs présumés de cet acte spectaculaire ont été identifiés et arrêtés suite aux investigations lancées par les services de la gendarmerie nationale.

Les mis en cause dont le chef de la bande n’est autre que le receveur de cette même poste ont été placés en détention provisoire. C’est ce que révèle le procureur de la République près le tribunal d’In-Amenas, lors d’un point de presse, animé hier, pour éclairer l’opinion publique sur les dessous de cet acte. Pour rappel, les malfaiteurs ont dérobé la coquette somme de 3,5 milliards de centimes. Abdou Tarek a affirmé à cette occasion que le principal suspect a reconnu les faits et indiqué devant le parquet puis le juge d’instruction qu’il avait lui-même organisé et planifiée le hold-up. Cependant, une grosse partie de l’argent, soit 2,88 milliards de centimes, a été fort heureusement récupérée, à In Amenas, distante de Debdeb de quelque 225 km, par un détachement combiné de l’Armée nationale populaire relevant de la 4e Région militaire et ce, suite à l’exploitation de renseignements fiables, comme l’a indiqué, vendredi dernier, le ministère de la Défense nationale.

Le procureur de la République près le tribunal d’In Amenas assure à ce sujet que les efforts se poursuivent pour recouvrer le reste de l’argent détourné. Il a relever que les investigations lancées rapidement par les services de sécurité ont concerné quelques habitants résidant aux alentours du bureau de poste de Debdeb mais aussi le receveur de la poste, chose qui a porté ses fruits dans la mesure où ce dernier est donc la tête pensante de l’attaque.

Le braquage des bureaux de poste tend ces dernières années à devenir un véritable casse-tête pour les services de sécurité. Ce genre d’attaque est en effet de plus en plus légion. Le dernier en date a eu lieu en janvier dernier, dans la wilaya de Tizi-Ouzou, où un des braqueurs armés est parvenu à s’emparer de la somme de 4 milliards de centimes du bureau de poste de Souk El Had, dans la commune de Timizart. Il s’agit de quatre individus cagoulés, dont trois ont fait irruption à l’intérieur des locaux pour sommer le receveur du bureau de poste de vider le coffre. Ça s’est passé tôt dans la matinée, juste après l’ouverture de la poste qui a été rouverte deux mois auparavant suite à des travaux de réhabilitation et de réparation de la toiture. Après être parvenus à leurs fins, les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule dans laquelle un complice les attendait.

S. A. M.