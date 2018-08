Pour non-respect de la rÃ©glementation : Six cliniques privÃ©es fermÃ©es par la tutelle

Le non-remplacement de plusieurs médecins ayant pris leurs jours de congé en ce mois d’août, le non-respect flagrant des heures de travail et le constat fait sur le manque d’effectifs, a conduit la commission du contrôle du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière à établir un rapport accablant. Résultat des courses, six cliniques du secteur privé, exerçant un peu partout à travers le territoire national, viennent d’être fermées par le ministère de la Santé.

Ces fermetures interviennent notamment, suite au non-respect des conditions du travail et de la réglementation de remplacement des médecins. On ne badine pas avec la santé des citoyens. En effet, c’est une enquête de grande envergure diligentée en amont par le ministère de la Santé qui a permis de constater ces défaillances.

La commission de contrôle composée de plusieurs inspecteurs, relevant directement du ministère de la Santé, a noté lors de l’opération d’inspection effectuée in situ dernièrement, qu’une certaine anarchie régnait au sein de certaines cliniques privées. Il a été relevé notamment, des dépassements en matière de non-respect des horaires de travail mais aussi l’exercice de certaines spécialités et pratiques médicales, qui n’étaient pas autorisées dans ces mêmes établissements privés.

Pour les remplacements des médecins partis en congé, les cliniques privées doivent demander des autorisations à la direction de la Santé. Certains remplacements, selon la commission, ont été effectués par des médecins dont la spécialité n’avait rien à voir avec celle des médecins partis en vacances laissant d’autres personnes les exercer sans les qualifications requises. Des médecins généralistes ont été également utilisés pour le remplacement des spécialistes, ce qui est en réalité une grave transgression contre les droits des malades, y compris dans leur aspect tarifaire, puisqu’on ne paie pas le même tarif pour une consultation chez un généraliste ou un spécialiste.

Sur un autre enregistre, les contrôleurs du ministère de la Santé ont également relevé le non-enregistrement de dossiers médicaux des patients. Une autre grave infraction à la réglementation actuelle, puisque toute absence de dossier ne permet pas au médecin traitant de suivre son patient dans l’évolution de sa maladie. Ce qui représente une entrave aux soins des patients. Apparemment, tout un nouveau système de contrôle des cliniques privées est en train de s’instaurer, notamment pour celles qui ne répondent pas aux normes et à la réglementation en vigueur.



Le citoyen doit avoir accès à des soins de qualité, que ce soit dans le public ou dans le privé



Les cliniques privées sont tenues désormais de respecter à la lettre, l’éthique médicale. Ces établissements de santé ne doivent plus agir comme bon leur semble.

Il faut savoir que le ministère de la Santé, saisi plusieurs fois quant à certains dérapages constatés par les citoyens, a mis sur pieds des commissions ad hoc chargées de se déplacer et enquêter sur place, à travers des opérations d'inspection inopinées, suite aux plaintes et doléances des citoyens exprimées et déposées au niveau des services de la tutelle.

Au cours de leurs nombreuses sorties sur le terrain, les inspecteurs avaient découvert auparavant des incohérences dans la gestion de certaines cliniques du secteur privé. Les carences constatées ont été relevées en matière de transfert du malade vers le secteur public après complication de son cas, les coûts onéreux de prestations qui parfois ne sont pas à la hauteur d'une clinique privée et l'inexistence de rapport médical devant accompagner le patient lors d'un transfert.

Il est utile de souligner que la responsabilité lors d'une erreur médicale dans les cliniques privées, le code pénal statue sur ces questions en coordination avec le Conseil d'éthique des médecins.

Par ailleurs, le responsable d'une erreur médicale, que ce soit la clinique ou le médecin, ne saura se soustraire à une application stricte et rigoureuse de la loi en la matière, et même à une condamnation.

Force est de constater que la pratique de la médecine dans le secteur privé, prend de plus en plus d’ampleur, d’où la nécessité d’en réguler les pratiques et les encadrer, pour permettre au citoyen d’avoir une qualité de soins proportionnelle à ce qu’il débourse auprès d’un établissement privé.

Selon les statistiques du ministère de la Santé, 80.523 praticiens étaient enregistrés en Algérie en 2015, dont 45.587 dans le secteur public et 34.836 dans le privé, alors qu'en 2000, ils étaient 38.695 praticiens dont 20.437 dans le secteur public et 18.258 dans le secteur privé, précise le document du ministère.

En 2015, le nombre médecins généralistes était de 24.831 (secteur public) et 7.477 (secteur privé), celui des dentistes était de 6.965 (secteur public) et 6.384 (privé), détaille la même source.

Concernant le nombre de spécialistes en 2015, ils étaient au nombre de 12.422 activant dans le secteur public et 11.001 dans le secteur privé, relève le ministère, qui indique n'avoir pas pris en compte, dans ses statistiques, le nombre de hospitalo-universitaires : professeurs, maîtres assistants et résidents qui étaient au nombre de 16.897 en 2015. Reste que la santé du citoyen est la priorité numéro un du département de M. Hasbellaoui. Le citoyen doit avoir accès à des soins de qualité, que ce soit dans le public ou dans le privé.

Mohamed Mendaci