Fin des interventions dâ€™Ã©vacuation Ã  In-Guezzam : Des familles rejoignent leurs habitations

Les opérations d’intervention pour l’évacuation des eaux pluviales des habitations et des rues de la ville d’In-Guezzam (420 km au sud de Tamanrasset) ont pris fin et des familles ont rejoint leurs domiciles, a-t-on appris dimanche auprès de la wilaya. Les opérations d’intervention, menées par les éléments des services de la Protection civile avec l’appui des unités de l’Armée nationale populaire (ANP), ont été effectuées le plus rapidement possible pour l’évacuation des eaux accumulées qui se sont infiltrées dans les maisons, mais aussi à travers les quartiers et rues de cette localité frontalière. Des moyens considérables (matériels et humains) ont été mobilisés pour mener à bien cette opération, a-t-on signalé. Par ailleurs, les commissions techniques chargées de l’évaluation des dégâts engendrés par ces intempéries poursuivent leur mission sur le terrain, notamment en ce qui concerne les habitations endommagées au niveau des quartiers de Abalag, Kounta et 600 logements. Plus de 480 habitations inondées par les eaux de pluie ont été recensées. Une commission interministérielle s’était rendue la semaine dernière à In Guezzam (420 km à l’extrême-sud de Tamanrasset), sur instruction du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, dans l’objectif de la prise en charge des préoccupations de la population locale.